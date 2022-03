Carece de fundamento la demanda de México en contra de los fabricantes de armas

Los ocho fabricantes de armas estadounidenses demandadas por el gobierno mexicano ante una corte federal en Massachusetts insistieron que la acusación carece de méritos y fundamentos legales, por lo que solicitaron al juez Dennis Saylor desechar la demanda.

Las armerías manifestaron que la denuncia “no menciona a un solo demandado que haya cometido un acto de daño en México”, por lo que el caso “no tiene sentido” bajo las leyes de Estados Unidos y menos en la jurisprudencia en Massachusetts.

Haber elegido demandar a empresas estadunidenses en una corte de Estados Unidos y basada en su conducta en Estados Unidos, México no puede evadir los principios básicos de las leyes estadounidenses que inexorablemente requieren desechar las quejas en contra de todos los demandados”, señalaron las armerías en su respuesta, firmada por los abogados de Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.SA., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Ruger & Co., Strum, Smith & Wesson y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.

Los fabricantes de armas resaltaron que la demanda del gobierno mexicano se fundamenta en leyes mexicanas.

La ley sobre Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) dice con claridad que no se le puede demandar ante cualquier corte de Estados Unidos sin importar la jurisdicción en donde se pueda aplicar la ley. Sobre los méritos México no tiene un argumento plausible sobre por qué la PLCAA no protege de esta demanda. Es simplemente un error que se aplique el estatuto de extraterritorialidad aquí”, alegaron las armerías.

México demandó a armeros estadounidenses de negligencia y los corresponsabiliza del asesinato de miles de mexicanos con armas estadounidenses, además de empoderar sus productos al crimen organizado.

El juez Dennis Saylor tiene ahora 45 días para emitir un fallo respecto a la solicitud que hicieron las empresas demandadas y la acusación de México.