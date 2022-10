Carta Abierta del Lic. Freddy Castillo Juárez

CARTA ABIERTA

A mis queridos amigos, compañeros y compañeras de Lucha Social, a mis Queridos hermanos Francmasones del Rito Escocés, Antiguo y Aceptado, a mis hermanos Scouts, y a la Ciudadanía en general, les hago saber públicamente con esta Carta Abierta que el el próximo 20 de noviembre de este año cuando se cumple el CXII Aniversario de la Gran Revolución Mexicana, presentaré a través de uno de mis hijos por no poder hacerlo personalmente, un Oficio con las formalidades del caso solicitando al Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán y al Comité Municipal del Partido nuestra irrevocable decisión de pasar a retiro a la Vida Privada, por las razones que expongo con toda claridad en dicho oficio.

Sin otro particular y esperando la comprensión de todos Ustedes, me permito dar a conocer anticipadamente los detalles de dicho oficio.

A todos Ustedes les expreso nuestro profundo agradecimiento por todas las atenciones que nos prestaron en toda mi humilde carrera política con profunda nostalgia por lo que representa para mi todas y cada una de las acciones políticas y sociales que prestamos a nuestra amada Ciudad y Puerto de Progreso.

¡Muchísimas Gracias!

Es cuanto.

Progreso, Yucatán, a 9 de octubre de 2022.

Atentamente

«Democracia y Justicia Social»

Lic. Freddy Castillo Juárez.

Operador Político del PRI en Progreso.

He aquí el citado Oficio:

AT’N.

C. FRANCISCO TORRES RIVAS.

PRESIDENTE DEL C. D. E. DEL PRI EN YUCATÁN.

ING. LILA ROSA FRÍAS CASTILLO.

SECRETARIA GENERAL DEL C. D. E. DEL PRI EN YUCATÁN.

El suscrito Lic. Freddy Agustín Castillo Juárez, mayor de edad legal, de nacionalidad mexicana, casado, con domicilio conocido en Progreso, Yucatán, para oír y recibir notificaciones hago Constar que hemos sido un mexicano como activista Político durante 50 años y que hemos servido leal y patrióticamente al Servicio de nuestro Partido Revolucionario Institucional durante 49 años y si tuviera la oportunidad de volver hacerlo lo haría con mayor entusiasmo que nunca, quizás con menos errores que se me pudiera achacar pero como es de todos sabido el tiempo no perdona y menos cuando nos aqueja algún padecimiento de gravedad que afecta nuestra salud física y al estar en condiciones precarias físicas nos vemos en la necesidad de solicitar a Vosotros con sentimientos encontrados de querer continuar en la lucha permanente por nuestra Causa, que es la causa de la Revolución Mexicana a través del PRI, del cual estoy sumamente orgulloso de pertenecer porque es y seguirá siendo nuestro Partido el Gran Constructor de este hermoso país desde el inicio de la Gran Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 encabezada por el Apóstol de la Democracia don Francisco I. Madero, ante ello y con la certeza de que la vida política futura del país sea mucho mejor con nuestro instituto político con las nuevas generaciones que sabrán trabajar para que este país continúe por la Senda de la Democracia y la Justicia Social, con menos violencia y demagogia que ha prevalecido en este sexenio que ha sido el peor de toda la historia de México desde 1821, les hago saber que por las circunstancias ya expuestas y conocidas por toda la Ciudadanía en general me veo obligado a solicitar que a partir de esta fecha se me considere un Activista Político pasivo dejando de ser activo no sin antes agradecer todas y cada una de las responsabilidades y tareas que me encomendó el Partido al ocupar diferentes Cargos partidistas que desempeñamos con orgullo y lealtad así como con los Cargos Públicos que nos encomendó la Revolución y que lo hicimos cifrando nuestro Honor en ser Dignos de Confianza en cada uno de esos cargos que desarrollamos durante 25 años que van desde de el Primer Nivel como Director de diferentes dependencias municipales de varios Ayuntamientos formando parte del Primer Círculo de los Alcaldes que tuve el honor de trabajar con ellos sirviendo con puntualidad al desarrollo integral y sustentable de nuestro Municipio todos ellos de origen orgullosamente priístas así como Regidor de Mayoría Relativa y Suplente en otras ocasiones y que me siento muy feliz y satisfecho de haber cumplido con la Patria por haber servido a la Sociedad progreseña, a Yucatán y a México, ya que nuestras Banderas políticas siempre desplegadas a lo Alto y plenas de Honor ya que nuestros adversarios tanto extraños como propios jamás nos derrotaron en los frentes de batalla.

Les agradezco todas y cada una de las facilidades y la confianza que en todo momento se me brindó para cumplir con esas combativas tareas por nuestros Ideales de Amor a la Humanidad.

Por lo anteriormente expuesto solicito atentamente con la venia de Vosotros pasar a la Vida Privada a partir de la fecha citada por las circunstancias conocidas.

Firmo para constancia, doy Fe.

Es cuanto.

Progreso, Yucatán

Atentamente

«Democracia y Justicia Social»

Lic. Freddy A. Castillo Juárez.

C.C. Para el Comité Municipal del PRI en Progreso, Yucatán.

C.C. Para el Interesado.