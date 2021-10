Cinco ex regidores acusados de corrupción lograron un acuerdo «reparatorio» con el Ayuntamiento: JZC

AL MENOS CUATRO DE ELLOS HICIERON CAMPAÑA CON EL PAN Y HOY OCUPAN DIFERENTES CARGOS EN LA COMUNA 2021-2024 / EL AYUNTAMIENTO CONTINUARÁ EL PROCESO CONTRA LOS OTROS SEIS EX REGIDORES / APELAN SOLICITUD DE REPARACIÓN DEL DAÑO REALIZADA POR OTROS DOS EX EDILES

PROGRESO.– El presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi declaró este día que cinco ex regidores de la pasada administración «turquesa» de José Cortés ya lograron acuerdos reparatorios con la Comuna, mientras que los otros seis ex regidores restantes siguen su proceso penal acusados por cohecho.

También señaló que de éstos seis ex ediles que siguen su proceso (no dijo sus nombres), dos han solicitado también un acuerdo reparatorio -como informamos-, pero señaló que el Ayuntamiento lo ha rechazado, pues ayer interpuso una apelación ante el Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial.

«No aceptamos la reciente resolución emitida por la jueza, estamos firmes en que se repare el daño y se llegue al fondo de esta situación, por ese motivo apelamos», señaló el alcalde.

«Cinco han reparado el daño, ya pagaron y les pusieron como sanción labores comunitarias… cinco ya repararon el daño y faltan seis a los que se les sigue el proceso en su contra», añadió sin abundar en detalles.

Como se sabe, el Ayuntamiento 2018-2021 denunció a los 11 integrantes del Cabildo de Progreso 2015-2018, encabezado por José Cortés Góngora, por haber firmado un contrato para el cambio de luminarias en el municipio en perjuicio de las finanzas públicas.

Además, los ex ediles fueron denunciados por haber recibido dinero, unos $110,000 pesos a cada uno -lo cual consta en un vídeo-, a cambio de aprobar la contratacion del cambio de luminarias con una empresa privada.

Como hemos informado, la mayoría de los ex regidores aceptaron su culpa y reconocieron haber firmado y recibido el dinero, pues en el citado vídeo grabado por el propio ex alcalde José Cortés, se observa que reciben el sobre con dinero e incluso lo cuentan.

A fines de julio pasado, cinco ex regidores que aceptaron su responsabilidad, ofrecieron reparar el daño ocasionado al Ayuntamiento de Progreso y ofrecieron «donar» tres bienes inmuebles y realizar labor social como reparación del daño, para no ser procesados y librar cualquier acción penal en su contra. El Ayuntamiento habría aceptado dicha reparación del daño en el caso de esos cinco ex ediles, pues no apeló.

EX REGIDORES YA ESTÁN TRABAJANDO EN EL AYUNTAMIENTO…

Aunque las autoridades nunca han proporcionado nombre de los cinco ex regidores que lograron un acuerdo con el Ayuntamiento, se sabe que por lo menos cuatro ex ediles ya están trabajando en la actual administración y serían estos quienes llegaron a acuerdos con la Comuna.

Este es el caso de Alejandro Pool Vázquez, quien labora en Prolimpia como encargado del relleno sanitario.

El ex edil Arturo Nuñez Castro, quien trabaja como administrativo en la Policía Municipal.

El ex regidor panista Jorge Casanova Simá, quien labora en la Dirección de Salud Municipal.

La ex regidora priista de Chicxulub Puerto, Gabriela Flores Chan, quien también está laborando en la Dirección de Servicios Públicos en el área de atención ciudadana.

Todos los anteriores participaron en la campaña del PAN apoyando tanto a los candidatos a la alcaldía, y diputaciones local y federal.

Sobre el quinto regidor ó regidora que habría logrado un acuerdo reparatorio con el Ayuntamiento, se desconoce de quién se trata, pues no estaría trabajando en el municipio, aunque en círculos políticos locales se menciona que podrían ser algunas de las siguientes:

a) la ex regidora Isabel Hernández Tec, quien también hizo campaña con el PAN en la pasada elección

b) la ex regidora Margarita Peniche Linot, quien es tía de la actual regidora del Ayuntamiento, Claudeth Gamboa Rassam.

LOS QUE NO LOGRARON NEGOCIAR CON EL AYUNTAMIENTO…

Entre los regidores que no han llegado a acuerdos con la Comuna estarían:

El ex alcalde José Cortés y el ex Síndico, Ordaz Martínez, quienes con frecuencia «presumen» entre sus conocidos y amistades que son inocentes y que las autoridades no les harán nada.

El dos veces ex regidor priista y ex Presidente del PRI en Progreso, Jorge Carlos Méndez Basto

La ex Secretaria de la Comuna, Carmen villanueva Ávila y el ex regidor Leonardo Javier Camargo Osorno.

En todo caso, independientemente de lo que se resuelva en el caso de los ex regidores, el Ayuntamiento de Progreso aún tiene el problema del millonario contrato de las luminarias, el cual debe resolver. (ProgresoHoy.com)