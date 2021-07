Cinco ex regidores de Progreso acusados de cohecho ofrecen donar tres predios para «reparar el daño»

CINCO DE LOS ONCE EX EDILES DEL AYUNTAMIENTO 2015-2018 SOLICITARON «REPARAR EL DAÑO» PARA SUSPENDER EL JUICIO QUE SE LES SIGUE POR COHECHO / PIDEN QUE SEAN INHABILITADOS PARA QUE NO VUELVAN A OCUPAR CARGOS PÚBLICOS / «EL VIEJO» NO ESTÁ ENTRE ESOS CINCO, PUES SEGÚN PRESUME, NO PISARÁ BOTE POR SU AVANZADA EDAD

PROGRESO.– El Poder Judicial del Estado de Yucatán informó este viernes que cinco de los once ex regidores de la administración municipal 2015-2015 que fueron imputados por cohecho, solicitaron «reparar el daño» con el fin de suspender el proceso que se sigue en su contra.

Los cinco ex regidores ofrecieron «donar» tres bienes inmuebles a favor del Ayuntamiento de Progreso para que sean «perdonados» y así reparar el daño que ocasionaron.

Aún falta que el actual Ayuntamiento acepte esos tres predios a cuenta de la afectación, aunque la realidad es que el daño patrimonial ocasionado es muy elevado, considerando que tan solo el contrato de las luminarias ha generado problemas millonarios a la Comuna actual.

Como se sabe, los regidores que integraron el Cabildo en la pasada administración «turquesa» que encabezó José Cortés Góngora, están en serios problemas luego de que la autoridad presentara pruebas de sus actos de corrupción (un vídeo donde cuentan dinero de un «moche» que presuntamente recibieron), como el reparto de dinero durante una sesión de Cabildo a fines de 2016, a cambio de aprobar un jugoso negocio para el cambio de luminarias en todo el municipio. El contrato fue firmado por los ex ediles con una empresa creada ex profeso para ese fin y a la que el actual Ayuntamiento no le ha pagado ni un peso, por considerar que dicho contrato afecta a todas luces las finanzas municipales.

Con el fin de «reparar el daño», cinco de los once regidores -no se detalla sus nombres- solicitaron la reparación del daño. De los otros seis ex ediles no se informó nada, por lo que al parecer continuarán su proceso. Se sabe que entre los cinco que pidieron reparar el daño no está «El Viejo», cuyos conocidos dicen que «presume» que no pisará la cárcel por su avanzada edad.

Sobre el hecho, también se ha solicitado públicamente la renuncia del actual regidor priista Jorge Méndez Basto, también involucrado en este caso de corrupción, y quien seguía en funciones como regidor «como si nada», pese a estar imputado, siendo una verdadera vergüenza para el puerto, al igual que sus otros ex compañeros.

Sobre el caso, el Poder Judicial emitió la siguiente información:

La Jueza Tercera de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en esta ciudad salvaguardó los derechos de la parte ofendida de los hechos, después de que cinco de las once personas imputadas por delito de cohecho solicitaron a esta autoridad una solución alterna para concluir el procedimiento penal.

En una audiencia realizada el día de hoy, la defensa de las cinco personas imputadas solicitó, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, señalando que las personas imputadas estarán bajo esta figura durante el plazo de seis meses.

La defensa expresó que en lo concerniente al plan de pago de la reparación del daño éste consistiría en una donación de tres bienes inmuebles a favor del municipio de Progreso.

En su oportunidad, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que los imputados no han celebrado ningún acuerdo previo (requisito previsto en el Código) y solicitó que, en el marco de dicha suspensión condicional, las cinco personas sean impedidas de desempeñar un cargo público.

Por su parte, el asesor jurídico del ayuntamiento, como demandante, manifestó que no tiene ningún inconveniente en realizar el acuerdo reparatorio; sin embargo, señaló que el día de ayer fue presentada la propuesta de la defensa en cuanto a la donación de los tres bienes inmuebles a favor del Ayuntamiento de Progreso e hizo mención de que el cabildo es quien deberá determinar si acepta o no la propuesta.

Ante lo manifestado por las partes, la Jueza Garrido Colonia determinó que hasta este momento no puede pronunciarse en cuanto a la aprobación o no de la suspensión condicional del proceso, dado que la parte ofendida no ha aceptado la propuesta de plan de reparación del daño y es el cabildo quien debe determinar si acepta o no los tres bienes inmuebles ofrecidos por las cinco personas imputadas.

La Jueza de Control solicitó al asesor jurídico, representante de la parte ofendida, que cuando tenga la información del cabildo sobre si acepta o no la propuesta, le sea notificada a la Fiscalía Especializada, defensa y al Juzgado para que, en su caso, se fije fecha y hora para la audiencia de solicitud de suspensión condicional del proceso.

Como se sabe, los ex regidores imputados son los siete ex regidores «turquesas» encabezados por José Cortés Góngora, alcalde; Enrique Ordaz Martínez, síndico; María del Carmen Villanueva Ávila, secretaria municipal; Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec y Arturo Núñez Castro.

También fueron imputados a proceso penal los cuatro regidores plurinominales: los priistas Jorge Méndez Basto (ex presidente del PRI en Progreso), Gabriela Flores Chan y Margarita Peniche Linot, y el único edil del PAN, Jorge Casanova Simá (ex presidente del PAN en Progreso).