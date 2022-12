Clausura Julián Zacarías el programa comunitario de Limpieza de Playas

EL EDIL AGRADECIÓ A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE PLAN: «SIENTANSE ORGULLOSOS DEL TRABAJO QUE REALIZAN EN BENEFICIO DEL PUERTO»

PROGRESO.– Uno de los programas que ha permitido reforzar el trabajo de la limpieza en la zona costera y brindar, al mismo tiempo, empleo a progreseños es “Limpieza de Playas”, el cual hoy concluyó, y el alcalde Julián Zacarías Curi estuvo presente para agradecer a las más de 80 personas que participaron activamente en esta importante labor a favor del medio ambiente.

La clausura se llevó a cabo en las instalaciones del ex CENDI; ahí, el edil resaltó que el trabajo realizado por cada una de las personas a lo largo de los tres meses que dura el programa, ha sido transcendental: “ustedes no se imaginan cuán importante es su labor, no solo impacta en la imagen, sino también en la naturaleza. Por eso, siéntanse orgullos del trabajo que han realizado en los últimos meses”.

Y es que este programa está a cargo del Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Catastro y ZOFEMAT en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y consiste en darle empleo a 80 personas, a través de la limpieza de playas.

Dicho programa empezó en septiembre y concluye en este mes de diciembre, durante esos meses, los beneficiarios recibieron 3 mil 125 pesos, cada dos semanas, hasta llegar a este mes.

En este evento, estuvo presente el Jefe de Promoción y Desarrollo Regional de SEDESOL, Lic. Jesús Ernesto Puga Tun, así como el titular de Catastro y ZOFEMAT, M.A.P. Ali Yamil Dib Muñoz, quienes agradecieron la participación y compromiso de las mujeres y hombres, y resaltaron que la remuneración que hoy reciben es gracias al trabajo realizado en toda la zona costera, así como diferentes lugares del municipio y sus comisarías.

Uno de los beneficiarios, el señor Víctor Alejandro Rivero Argáez, agradeció a nombre de todos sus compañeros, las atenciones y la oportunidad de trabajar, pues: “ahorita que estamos atravesando tiempos difíciles, este pago nos ayuda en los gastos que hay en casa. Gracias al alcalde, gracias a todos”.

Finalmente, el edil les deseo una Feliz Navidad y les reiteró que su administración continuará trabajando con orden a favor de las familias de Progreso.

A este evento también estuvieron presentes el regidor de Servicios Públicos, Unidad Funeraria, Cementerios, Agua Potable, Alcantarillado, Transporte, Movilidad Urbana y Dirección de Zona Costera, Ing. Karim Alberto Dib López y la encargada emergente de Empleo Temporal, Lic. Marisa Pineda.