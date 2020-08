Coespo invita a participar en el XXVII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020

MÉRIDA.– Con el fin de incentivar el potencial artístico, talento creador y despertar nuevas habilidades de niñas, niños y jóvenes yucatecos, más aún en estos tiempos de quedarse en casa por el Covid-19, el Consejo Estatal de Población (Coespo) del Gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal, convoca a participar al XXVII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020.

Organizado en colaboración con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Secretaría de Gobernación (Segob), el certamen se realizará en dos etapas, primero estatal y luego nacional. Este año, tendrá como tema “En situaciones de emergencias, participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”.

La invitación está dirigida a personas de entre seis a 24 años de edad que residan en la entidad y tiene entre sus objetivos centrales el estimular capacidades, ideas propositivas e innovadoras de ese sector, ante cualquier tipo de desastre natural, incluida la amenaza biológico-sanitaria que representa la enfermedad.

Para el Coespo, instancia dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), es una oportunidad para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el actual confinamiento, desplieguen su talento y hagan propuestas para responder ante situaciones de emergencia, como sismos, inundaciones, huracanes, nevadas, incendios y pandemias.

Es conocido que el Covid-19 se ha convertido en una pandemia global, la cual ha provocado en el mundo entero una emergencia sanitaria que ha impactado no sólo en la salud de las personas, sino también en la economía y la educación, con el cierre de escuelas, centros de trabajo y reunión, de ahí el interés por conocer lo que piensan.

El concurso, que cada año se realiza con lemas y temáticas diferentes, representa en su vigésima séptima edición el derecho de las niñas, niños y adolescentes de expresarse, ser escuchados, tomados en cuenta y llevar a cabo acciones para mejorar o cambiar situaciones que les molestan o afectan.

En la primera etapa, el Coespo recibirá, al correo electrónico [email protected], los trabajos para seleccionar tres primeros lugares en cinco categorías, los cuales pasarán a la fase nacional y en la que sólo habrá un ganador.

De acuerdo con las bases, que se puede consultar con más detalle en coespo.yucatan.gob.mx, los rubros en los que podrán participar niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos que residan en el estado son de seis a nueve años, de 10 a 12, de 13 a 15, de 16 a 19 y de 20 a 24.

El período de recepción será del 3 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2020. Cada participante podrá inscribir un dibujo, el cual deberá ser elaborado en cartulina o papel, no mayor de 60 por 45 centímetros y no menor de 28 por 23, no deberá utilizarse papel cascarón y tampoco haber participado en otros certámenes.

La técnica es libre, manual, a utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos u otros materiales, pero no se aceptan obras digitales.

Se advierte que se descalificará las creaciones que hagan uso de personajes o imágenes de televisión, cine, historietas, revistas, documentos oficiales, logotipos, marcas y emblemas comerciales o políticos, entre otros.

Para consultar con más detalles las bases del certamen, está la página coespo.yucatan.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría en Facebook y Twitter (@SGGYUCATAN), espacios en los que también se dará a conocer el fallo inapelable del jurado, el próximo 30 de septiembre de 2020, del Concurso a nivel estatal.

A los primeros lugares, se les entregará como premio una tableta, a los segundos una bicicleta y a los terceros una bocina con bluetooth, además de reconocimientos. La premiación será el 6 de octubre, en lugar y/o mecánica por decidir. Las obras elegidas serán enviadas al Conapo en la Ciudad de México, el 7 de octubre de 2020, para su participación en la segunda fase.

Los resultados definitivos se darán a conocer el 16 de octubre, en los sitios gob.mx/conapo y mexico.unfpa.org. La ceremonia de premiación correspondiente se realizará el 30 de noviembre de 2020.