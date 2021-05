Colaborador de la campaña priista en Progreso protagoniza accidente de tránsito

UN JOVEN QUE APOYA LA CAMPAÑA DE LILA FRÍAS, CANDIDATA DEL PRI, ESTUVO INVOLUCRADO ESTA NOCHE EN UN ACCIDENTE VIAL POR EL RUMBO DE LA FUENTE / LA POLICÍA INFORMÓ QUE AUNQUE EL GUIADOR DE LA CAMIONETA NO TUVO LA CULPA, EL SOBRINO DE LA ABANDERADA TRICOLOR SE HIZO CARGO DE LOS GASTOS MÉDICOS

PROGRESO.– Por conducir con exceso de velocidad -según vecinos-, un integrante de la campaña de la candidata del PRI, Lila Frías Castillo, estuvo involucrado esta noche un accidente de tránsito en el Oriente de la ciudad, tras ser colisionado por una persona de la tercera edad que caminaba con su bicicleta en la calle 33×52, junto a la glorieta de La Fuente.

De acuerdo con información oficial, el accidente fue protagonizado por Esli León Quej, de 22 años de edad, quien transitaba con exceso de velocidad sobre la calle 33.

El joven es colaborador de la campaña de la priista, y manejaba una camioneta Toyota Hilux, color blanco, con placas YU-6428A, registrada a nombre de la empresa Acmet, S.A. de C.V., según confirmó la Policía Municipal. (al parecer se trata de una unidad prestada para la campaña priista en Progreso).

Decenas de personas se arremolinaron en el sitio tras el percance.

EL LESIONADO FUE EL CULPABLE DEL PERCANCE…

El lesionado, el señor Juan Manuel Pérez Baeza, de 65 años de edad y vecino del rumbo, dijo que se dirigía a comprar unas cervezas en la agencia ubicada enfrente.

Vecinos señalaron que si bien la camioneta transitaba en preferencia, de poniente a oriente, el conductor de la camioneta iba con exceso de velocidad, por lo que se escuchó largo frenón hasta que el ciclista se estrelló contra la unidad.

Según el peritaje de la Policía MUnicipal, el culpable fue el conductor de la bicicleta.

Tras el accidente, vecinos detallaron que llegaron otros colaboradores de la abanderada del PRI, quienes rápidamente bajaron artículos de la campaña para subirlos a otro vehículo, debido a que la candidata priista realizaba su recorrido sobre la calle 35, cerca de ahí, repartiendo juguetes como parte de la celebración del Día del Niño.

La candidata, según vecinos, no se apersonó al lugar del accidente.

Incluso, los colaboradores priistas se quitaron las playeras que llevaban con el nombre de la candidata Lila Frías y se retiraron del sitio.

Tras el choque, la Policía Municipal informó que al lugar se presentó Roberto Trejo Frías, quien manifestó a la autoridad que se haría cargo de los gastos médicos del lesionado. Aunque se reiteró que la culpa del choque no fue del conductor de la Toyota -según se informó-, Roberto Trejo insistió en que se haría cargo de la atención médica del lesionado, quien fue llevado en ambulancia a un hospital.

Roberto Trejo es hijo del ex alcalde priista Porfirio Trejo Zozaya y sobrino de la candidata Lila Frías a quien apoya en esta campaña.

Antes de la publicación de esta nota se buscó el comentario de la candidata del PRI, Lila Frías quien estaba por concluir su caravana proselitista. Una de sus colaboradoras nos indicó que le informaría para devolvernos la llamada y que no tenía detalles de lo sucedido. (ProgresoHoy.com)