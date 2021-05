Colectivo Rodearte se reúne con Julián Zacarías Curi, candidato del PAN a la presidencia municipal

PROGRESO.– Más de cien artistas, a través de sus diferentes expresiones, resaltaron la importancia de que Progreso cuente con más espacios para desarrollar e impulsar el talento del municipio, lo anterior en una convivencia organizada anoche por el colectivo “RodeArte”, a la que acudió el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la alcaldía, Julián Zacarías Curi.

Tras más de un año de suspender diferentes actividades por la pandemia de Coronavirus, ayer el colectivo compartió música, pintura, danza, fotografías e incluso creaciones en body paint y en prendas de vestir con la finalidad de reactivar este sector que, además de generar un impacto positivo en la sociedad, también son pieza importante en la economía del municipio.

A esta velada también acudió el candidato a la diputación local por el IX Distrito, Erik Rihani González y María del Carmen Blanco Ordaz, en representación de su madre, la candidata a la diputación federal por el II Distrito, María del Carmen Ordaz Martínez.

En ese tenor, Zacarías Curi indicó: “Progreso cada día lo están visitando personas de todo el mundo, y cada vez llegan más, y es necesario trabajar para que tengamos más centros de entretenimiento”, y recordó que uno de sus objetivos, durante su cargo como presidente municipal de Progreso, es darle a la comunidad artística y cultural, precisamente eso, un espacio digno para todo el talento.

“En los primeros seis meses de la administración metí un proyecto para hacer un teatro en Progreso, el cual no se ha podido consolidar, sin embargo se han gestionado otros proyectos como la construcción del museo, el cual también enriquecerá culturalmente a la comunidad. También me di la tarea de atender el tema del casino, que por años estuvo abandonado. Y todos los que estamos aquí sabemos lo importante y significativo que es ese recinto para los progreseños”, expuso el candidato.

Para después explicar que junto con el Gobierno del Estado de Yucatán comenzó con la gestión para preservar dicho edificio a fin de que el municipio cuente con un centro cultural donde se pueda desarrollar todo el arte que hay en Progreso, como lo que se presentó en la velada donde participaron los artistas visuales Miguel Díaz y Esteban Dupinet (de Mérida) con su exposición fotográfica “Aves de Progreso”.

También estuvieron los muralistas Manuel Alejandro González Balam y Gerardo Figueroa Chan; la bailarina Fabiola Xacur Bates; los grupos dancísticos Ballet Folclórico Femenil «Progreso» y Ballet Folclórico juvenil de Chelem puerto «Yumil-Ha», a cargo de Jorge Pool Huchim,.

Asimismo el diseñador Beto Wallas con su pasarela “Tendencias”; la artista plástica, Edith Villanueva, especializada en body paint y maquillaje, quien presentó «El Náhuatl» una fusión de música, danza, body paint y pasarela de trajes basados en dicho personaje y en la que participaron 9 jóvenes talentos.

De igual modo, a esta velada participó el declamador Miguel Encalada Molina con la poesía «A Progreso», misma que fue acompañada en la viola por el joven Luis Grajales Aguilar y el músico Luis Romero Castellanos. También participaron los guitarristas Daniel Parra López y Eduardo Parra Rodríguez, así como la cantante Beatriz Grajales Aguilar.

El evento concluyó no sin antes de que el abanderado de Acción Nacional alentará a los presentes a respaldar a Progreso este próximo 6 de junio: “necesitamos trabajar juntos, para que el desarrollo de Progreso siga avanzando, no podemos seguir politizando ni polarizando, eso no nos hace bien a nadie. Tengan la seguridad que la fórmula que integro con Carmita y Erik les dará resultados, y buscaremos trabajar de manera coordinada con todos los niveles de gobierno para que ustedes tengan mejores oportunidades y espacios”, concluyó.