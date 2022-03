Comienza la entrega de tarjetas inteligentes para el transporte metropolitano «Va y Ven»

-Desde hoy inició la distribución de tarjetas para tarifa general y mañana empezará la de tarifa social, la cual se prolongará hasta el lunes 28 de marzo en autobuses y en los diferentes paraderos de la ruta.

-Los plásticos se podrán recargar en los 36 cajeros establecidos a lo largo de toda la ruta.

MÉRIDA.- Este lunes comenzó la distribución en autobuses de tarjetas inteligentes para tarifa general de la nueva ruta Periférico del sistema de transporte metropolitano “Va y ven», cuyas recargas se podrán realizar en cualquiera de los 36 cajeros establecidos a lo largo de la ruta.

El Gobierno del Estado informó que a partir de mañana y hasta el próximo 28 de marzo también iniciará la entrega de los plásticos para tarifa social, la cual quedará en 5 pesos y 12 pesos para los demás usuarios de este transporte.

El cobro se hará en una modalidad híbrida, es decir, en efectivo y con la tarjeta inteligente, toda vez que se utilizará efectivo en los autobuses hasta que se amplié la red de recarga para que sea suficiente la oferta.

Cabe señalar que, para los estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores que ya cuenten con su credencial de transporte, se emitió decreto el cual les permitirá utilizar las mismas credenciales en la Ruta Periférico, pues la vigencia de las credenciales de tarifa social es válida hasta el 31 de mayo del 2022.

Desde temprana hora, brigadistas del Gobierno del Estado abordaron los autobuses para entregar a los usuarios los plásticos que les permitirán hacer uso de este servicio cuando inicie el cobro, con la finalidad de transitar a un sistema, cómodo, eficiente y transparente.

Para Lorena Leticia Couoh quien a diario viaja a su centro de trabajo desde Kanasín hasta la colonia Amalia Solórzano, este nuevo transporte representa una reducción en sus tiempos de traslado, pasando de más de 1 hora y media a casi 40 minutos de trayecto.

«La verdad es más rápido, a mí en lo personal me beneficia bastante porque ya no tengo que llegar hasta el Centro, además me ahorro dos pasajes, y ahorita con las tarjetas que se me hace más moderno, pues, es más seguro y rápido, a veces los chóferes no traen cambio y eso es un problema, pero con este método va a ser muchísimo más fácil», agregó la joven.

Cabe recordar que, desde hoy y hasta el sábado 26, se estarán entregando las tarjetas de tarifa general en todos los autobuses de la ruta en horarios de 11:00 a 15:00 horas.

En tanto del 22 al 28 de marzo, los plásticos se entregarán de 6:00 a 10:00 horas en los siguientes paraderos:

-Martes 22 de marzo: Nora Quintana, Jacinto Canek, Kanasín, Av.86, Xmatkuil y El Roble.

-Miércoles 23: Mulchechén, 42 Sur, Facultad de Ingeniería de la UADY, ISSSTE Susulá, Quetzalcóatl y Tixcacal.

-Jueves 24: Hospitales 60 Sur, Motul, Los Héroes, Cholul, Francisco Villa Oriente y Santa Cruz Palomeque.

-Viernes 25: Fidel Velázquez, Fiscalía, Andrés García Lavín, Chichí Suarez, Universidad Marista y Chenkú –Conalep III

-Sábado 26: Todos los paraderos

-Lunes 28: Real Montejo, Diamante Opichén, Nueva Kukulcán, San Haroldo II, Santa Gertrudis Copó y Melchor Ocampo.

A fin de que los pasajeros sepan el día de las entregas que estarán a cargo de 90 brigadistas del IMDUT, en cada paradero se encuentra las fechas y horarios en los que se estarán distribuyendo las tarjetas inteligentes.

«Qué bueno que están otorgando las tarjetas, porque en estos tiempos nos ayudan a cuidarnos, ya que no manejamos efectivo, que luego también es un foco de contagio. La verdad que este transporte es muy bueno, yo me ahorro casi 1 hora de traslado hasta mi trabajo que está cerca de Conkal», comentó José Israel Alonso Catzim.

Las credenciales se estarán entregando a estudiantes del 22 al 28 de marzo de lunes a sábado de 08:00 a 06:00 horas en las oficinas de Paseo Verde ubicadas en la calle 26 x 63 y 65 colonia Juan Pablo II y los Paseos sección Henequenes en la cancha multifuncional, alado de la prepa 8, calle 60 entre 51 y 49, Francisco de Montejo.

En la misma fecha podrán solicitar su tarjeta las personas con discapacidad, en horarios de 09:00 a 04:00 horas en las oficinas del IIPEDEY, de la calle 86B #449C por 59 y 61 colonia Centro.

Por su parte, los adultos mayores pueden acudir a solicitar su credencial del 22 al 28 de marzo de lunes a sábado de 08:00 a 06:00 horas en las oficinas del Va y Ven, ubicadas en la calle 39, por 66 y 72 Avenida Reforma, colonia Centro.

Para mayor información sobre la entrega de tarjetas, los interesados pueden visitar el portal electrónico yucatan.gob.mx/periférico, donde además podrán encontrar las ubicaciones de todos los paraderos.