¿Cómo volver a entrenar después de la cuarentena?

SIETE CONSEJOS PARA RETOMAR EL RITMO LUEGO DE VARIOS MESES DE CONFINAMIENTO

La pandemia del Covid-19 ha transformado completamente nuestras vidas. Desde que fue decretado el estado de alarma, hemos tenido que mantenernos aislados en nuestras casas para evitar la propagación de este virus.

Pese a todo esto, los datos nos invitan a no perder las esperanzas, está claro que nada volverá a ser como antes, pero la nueva normalidad podría ser bastante prometedora con el tiempo si cada uno de nosotros respetamos las medidas de seguridad.

Es por esto que ya se ha comenzado un proceso de desescalada con el que se va a ir recuperando de manera intercalada, nuestras actividades habituales.

Los pequeños comercios, las peluquerías, las terrazas y el gym son algunos de los establecimientos que han abierto sus puertas al público, bajo las medidas estrictas de higiene, previa cita, distancia de seguridad, limitaciones de aforo y otra serie de normas de cumplimiento obligatorio.

Para quienes estaban acostumbrados a la actividad física diaria, el retorno al gimnasio será casi el paraíso. Pero, el regreso deberá venir acompañado de una serie de cuidados.

Siete consejos para volver a entrenar en el gym

Volver al gimnasio después de varios meses de confinamiento requiere de preparación y de saber cómo empezar, ya que no puedes retomar simplemente la rutina que tenías antes de estar en casa, por lo que te daremos algunos consejos:

1.Empieza con un ejercicio fácil

Cómo has pasado un largo tiempo sin hacer ejercicios o no ir al gimnasio como tal, lo primero que debes tener en cuenta es que no puedes exceder tus límites. Recuerda que ni tu mente ni tu cuerpo están preparados para volver al mismo entrenamiento que hacías meses atrás, así que empieza con ejercicios fáciles y que no requieran de demasiado esfuerzo.

De lo contrario, podrías sufrir alguna lesión, empieza con solo 10 o 20 minutos diarios, luego puedes ir aumentando el tiempo y la intensidad. Puedes comenzar con cardio en la caminadora, algunas sentadillas, press de banca o cualquier otro ejercicio que no sea demasiado fuerte. Si no estás habituado a realizar ejercicios, este consejo también es para ti.

2.Coger un peso razonable

Recuerda que el comienzo debe ser poco a poco, así que esto también aplica para el peso que debes cargar, ya que si empiezas con mucho peso, estarás forzando a tu cuerpo hacia posturas inadecuadas, lo que hace que el riesgo de tener una lesión aumente, así que evita levantar más peso del que puedes. Es recomendable seguir las orientaciones de un entrenador profesional, quien te diga cuál es el peso ideal por el que puedes comenzar.

Evita obsesionarte con el peso que levantas, recordando que hay momentos de descanso que no puedes saltarte, haciendo las repeticiones adecuadas.

3.No abusar del tiempo

Recuerda que estás empezando de nuevo, y aunque seguro te sientes ansioso por volver a tu rutina de antes, debes regular el tiempo de entrenamiento, haciendo pequeñas rutinas. En el caso de levantar pesas recuerda que solo son 40 segundos por serie y que el tiempo de descanso es entre 60 y 75 minutos, siempre y cuando tu peso lo permita.

Además, es recomendable que respetes los días de reposo, ya que aunque no estés haciendo ejercicio a diario, tu cuerpo necesita reponer fuerza, así que tómate el tiempo necesario de descanso, valora tus recesos y evita causarte alguna lesión.

4.No olvides el calentamiento

Esta es una de las partes más importantes de tu entrenamiento, ya que tu cuerpo necesita un previo calentamiento para ponerse en marcha cuando te subas a cada máquina en el gimnasio. Incluye a tu calentamiento, ejercicios de estiramiento, esto ayuda a que tus músculos se relajen y a la vez se encuentren listos para empezar.

Al terminar de entrenar, también es recomendable que realices ejercicios de estiramiento suave, esto ayuda a evitar lesiones.

5.Bebe agua

Este es otro factor importante, ya que al hacer cualquier actividad física tu cuerpo pierde agua y puedes deshidratarte, así que no te olvides de tomar agua mientras entrenas. Puede ser en algún receso que tomes entre cada ejercicio, tomando una cantidad moderada, ya que si tomas demasiada, sentirás incomodidad en tu entrenamiento, la idea es mantenerte hidratado, no te excedas.

También recuerda tomar agua durante el día, lo ideal son unos 2 litros, pero esto depende del organismo de cada persona, lo cierto es que no debes descuidar la hidratación, recuerda que tu cuerpo hará mucho más esfuerzo de lo que ya está habituado.

6.Haz tu rutina con muchas ganas

Explora todas las opciones que hay en el gimnasio, maquinas, pesas, entrenamientos, bailes, etc. Y encuentra aquella que más te guste. De esta manera, podrás hacer los ejercicios que se adapten a lo que quieres lograr con tu cuerpo, la idea es que elijas algo que te divierta, ya que de esta forma te sentirás mucho más motivado a ir al gimnasio y realizar ejercicios.

Puedes probar con zumba, aerobics, strong o cualquier otro; invita a algún amigo o a tu pareja y de esta forma será más entretenido, divirtiéndote mientras tu cuerpo se ejercita y se pone en forma.

7.Lleva un registro de tu constancia

Toma lápiz y papel, para que registres todo lo que vayas logrando, de esta manera verás lo lejos que has llegado y podrás motivarte a alcanzar más. También puedes registrar pequeñas metas y ejercicios que desees incorporar a tu rutina de entrenamiento, de esta manera podrás ir tachando cuando lo hayas logrado.

Ten claro todos los objetivos que deseas obtener con el entrenamiento físico, ya sea perder peso, ganar masa muscular, definir alguna zona de tu cuerpo, llegar a levantar cierta cantidad de kilos, lograr hacer un ejercicio que te parecía imposible al principio.

Todas estas cosas, son buenas motivaciones para que hagas de tus entrenamientos algo divertido, motivador y sientas como tu vida va mejorando, conforme cuides tu cuerpo y le dediques tiempo al gym.

Recuerda que es importante que todo esto lo acompañes de una dieta balanceada, y que el factor principal es que tu salud se encuentre en el mejor punto. (I.S.)