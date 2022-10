Con el apoyo del Gobernador Mauricio Vila Dosal, yucatecos tienen la oportunidad continuar y terminar sus estudios

-Para sumar al combate del rezago educativo, Vila Dosal entregó certificados a jóvenes, hombres y mujeres de los más de 12 mil yucatecos que este año terminaron su primaria y secundaria.

-También, entregó apoyos del programa Regresa a tu Prepa, que está beneficiando a 3 mil adolescentes que decidieron retomar sus estudios de bachillerato.

MÉRIDA .- Como parte de los esfuerzos sin precedentes para combatir el rezago educativo en Yucatán, el Gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la entrega de certificados a jóvenes, hombres y mujeres de los más de 12 mil yucatecos que este año terminaron su primaria y secundaria, así como de apoyos del programa Regresa a tu Prepa, que está beneficiando a 3 mil adolescentes que decidieron retomar sus estudios de bachillerato.

En el Polifuncional San José Tecoh, al sur de la ciudad, Vila Dosal, acompañado de la Gobernadora por un día, Adriana Marilú Gamboa Méndez, distribuyó certificados de educación básica y estímulos a adolescentes que, por diversos motivos, desertaron durante la pandemia y ahora han regresado a continuar su preparatoria.

Ante el coordinador de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Manuel del Muro Guerrero, el Gobernador destacó que, en un apoyo histórico, se está atendiendo el rezago educativo a fin de combatir la desigualdad y que las familias cuenten con una mejor calidad de vida.

Por ello, continuó Vila Dosal, se está dando a los yucatecos que no han tenido las oportunidades para terminar sus estudios, las herramientas para que puedan hacerlo y así, superar y tener la posibilidad de obtener un trabajo bien remunerado que mejore sus condiciones de vida.

A los beneficiarios del esquema estatal y quienes recibieron sus certificados, el Gobernador les agradeció por el tiempo y esfuerzo para acreditar y continuar sus estudios, ya que todos esos sacrificios se verán gratificados con cosas positivas.

En tanto, afirmó, continuará promoviendo al estado a nivel nacional e internacional para que cada vez sean más las empresas que vengan a invertir y ofrecer fuentes de trabajo a los yucatecos y, para ello, aseveró tiene que haber capital humano preparado que pueda responder a los requerimientos de las firmas.

«Estamos trabajando para traer empleos mejor pagados, el salario ha aumentado este año casi un 10%, están viniendo empresas importantes, por todo eso necesitamos tener gente con estudios y por eso estamos impulsando fuertemente estos programas», añadió Vila Dosal.

Destacó que lo que quiere su Gobierno es que a Yucatán le siga yendo bien, siga siendo el más seguro, con oportunidades para todas las familias y que sea un lugar donde cada quien, con base en su esfuerzo, pueda superarse y llegar más alto.

«Hay que seguir adelante, no se detengan. Cumplan sus sueños y pónganse metas más altas porque no hay pretexto para no salir adelante, sí cuesta, es difícil y hay que dedicarle tiempo, pero es así como llegan las cosas buenas», finalizó el Gobernador.

Este año se están entregando 12 mil certificados de primaria y secundaria a yucatecos de 16 municipios, los cuales son Mérida, Umán, Kanasín, Progreso, Espita, Seyé, Tecoh, Yaxcabá, Hunucmá, Peto, Motul, Ticul, Tizimín, Chemax, Oxkutzcab y Tekax.

Por otra parte, el programa “Regresa a tu Prepa” está beneficiando a 3,000 estudiantes que, por las complicaciones que enfrentaron en la pandemia, abandonaron su bachillerato y ahora lo han retomado, por lo que se les dota de un apoyo económico de 1,000 pesos, durante 3 meses.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Educación del estado (Segey), Liborio Vidal Aguilar, resaltó la visión del Gobernador de trabajar con y para la gente que menos tiene, no solo en Mérida, sino en todo el estado, pero también de salir a buscar inversiones y empleos para la gente para ofrecerles mejores oportunidades.

En ese sentido, dijo el funcionario estatal, Vila Dosal ha instruido hacer todos los esfuerzos para revertir el rezago escolar, que se agudizó más durante la pandemia.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, indicó que el programa Regresa a tu Prepa surge en atención a todos aquellos jóvenes que durante la pandemia tuvieron que dejar su bachillerato, para incentivarlos a retomarla y seguir con su educación.

Para ello, dijo que en un esfuerzo entre instituciones educativas y Gobierno, se visitó casa por casa a cada uno de ellos para convencerlos de regresar a terminarla, logrando que 3 mil yucatecos que desertaron en los últimos dos años y medio, retomen su preparatoria.