Con notables ausencias realiza el PRI Yucatán su asamblea estatal en Motul

PROGRESO.– Con la ausencia de la Secretaria General del PRI en Yucatán, la Ing. Lila Frías Castillo, el PRI Estatal celebró este domingo en Motul su asamblea estatal electiva y deliberativa, en el marco de los trabajos rumbo a la XXIII Asamblea Nacional priista a realizarse el 11 y 12 de diciembre próximos.

El propio partido informó que el evento fue encabezado por el presidente estatal priista, Francisco Torres Rivas, pero fue de llamar la atención la no asistencia de Lila Frías, ex candidata del tricolor por la alcaldía de este puerto y quien hasta hoy funge al frente de la Secretaría General del Partido.

En un comunicado que tituló «Unidad y fortalecimiento de nuestra identidad, exigencia del priismo yucateco durante la Asamblea Estatal», el PRI informó que en el evento «priistas reiteraron la importancia de fortalecer la unidad del partido, impulsar el debate de las ideas, la construcción de acuerdos y consensos al interior del propio partido, así como trabajar en la formación de nuevos cuadros, preservando y fortaleciendo nuestra identidad y valores».

En el evento, el presidente estatal priista dijo: “La unidad se construye todos los días, se construye con la buena voluntad para construir acuerdos, se construye con la presencia y participación en eventos que son importantes para el partido, se construye sin necesidad de chantajear, se construye dejando a un lado la simulación, se construye precisamente con el ejemplo que nos dan nuestras líderes seccionales, nuestras jefas de manzana, luchando y defendiendo la camiseta y trabajando sin esperar nunca nada a cambio».

Durante la asamblea, a la que asistió el ex gobernador Rolando Zapata Bello -quien junto con Francisco Torres Rivas, Mauricio Sahuí Rivero y otras figuras priistas suenan como los impulsores de una futura alianza PRI-Morena (Primor) en Yucatán-, se eligieron a los 18 delegados que conforman la delegación que participará en los trabajos de la Asamblea Nacional.



PRIISTAS NO FUERON INVITADOS…

En círculos del partido, trascendió que varios delegados priistas no fueron invitados a la asamblea estatal de su partido, a pesar de que el propio Francisco Torres «cacarea» constantemente un discurso de «unidad» al interior del instituto político.

Tal fue el caso del ex regidor y ex presidente del PRI en Progreso, Jorge Méndez Basto, quien a través de redes sociales expuso públicamente que no fue invitado a la asamblea estatal, a pesar de ser delegado del partido en Yucatán.

Al respecto, publicó: «El otro día leía una publicación acerca del porqué nadie en Progreso hacía algo por el partido que nos dio la oportunidad de incursionar en la política, cosa que también pasa en el estado, hoy veo que se realiza la asamblea estatal con consejeros estatales como un servidor pero NO soy convocado, luego entonces no habría porque señalar, cuestionar o reclamar el que uno tome nuevos rumbos!!! Excelente domingo para [email protected]!!!».

También fue notable la ausencia de otros priistas como los ex alcalde Enrique Magadán Villamil y Daniel Zacarías Martínez.

Por el contrario, otros progreseños delegados estatales del PRI, como el ex alcalde Porfirio Trejo Zozaya, sí asistieron al evento e incluso compartieron imágenes de su asistencia al evento en Motul. (ProgresoHoy.com)