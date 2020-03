Confusión por supuesta muerte de un empresario por Coronavirus

SUSPENDEN EVWNTOS DE CONVENTRACION MASIVA A NIVEL NACIONAL DE DEL 23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL

MEXICO.– La Secretaría de Salud (Ssa) anunció la Jornada de Sana Distancia como parte de las medidas a adoptar en el periodo de transición entre escenario 1 y escenario 2 por el coronavirus. Dicha jornada será del 23 de marzo al 19 de abril.

«Esta jornada nacional de Sana Distancia va a ser del 23 de marzo al 19 de abril», informó en conferencia desde Palacio Nacional.

Medidas básicas de prevención

Suspensión temporal de actividades no esenciales

Reprogramación de eventos de concentración masiva

Protección y cuidado de las personas adultas mayores

Dentro del punto dos, relacionado con las actividades no esenciales, la Secretaría de Salud recomendó suspender temporalmente las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado a partir del lunes 23 de marzo de 2020.

«Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de organización pública, social o privada», subrayó.