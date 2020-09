Conoce a los ganadores del Gran Sorteo equivalente al valor del Avión Presidencial

MÉXICO.– Esta tarde, a las 16 horas, se efectuó el Gran Sorteo número 235 equivalente al valor del Avión Presidencial y que repartió una bolsa de $20 millones de pesos.

El sorteo inició con un mensaje de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y se realizó con la participación de los «niños gritones» quienes «cantaron» los 100 números ganadores. También estuvo el director de la Lotenal y el director de Banobras Jorge Mendoza.

Cada ganador con boleto en mano, se llevará 20 millones de pesos, otorgándose en total 2 mil millones de pesos.

Se informó que debido a que no todos los boletos se vendieron, en caso de que un boleto no vendido resulte premiado, el premio se «donará» al Insabi, es decir, al mismo gobierno federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de que su boleto de la rifa resultara ganador donaría el premio y los miembros de su familia harían lo mismo. «Si yo me saco un premio, lo voy a donar; lo mismo haría con los de mi familia, pero no quiere decir que todos lo tengan que donar», dijo.



Los 100 números ganadores fueron:

5349161

1568335

3432705

3752399

5851982

0965969

2818612

1167320

1060378

2574928

1285450

2830132

1636562

5732907

1311697

0661866

4250772

4344899

4893246

1163272

0703063

4718493

3310202

0946316

2390902

1792015

5407604

5652051

4569761

4642362

4257343

1964762

2780075

1355167

3056503

0359742

4300072

2746989

3399642

1891786

2953199

2887316

4690815

5578067

1590540

5191096

5875151

3158414

5352100

3096144

1815455

1375232

1490637

1249213

5242187

2782163

3199483

3031137

5819530

5943830

2972445

2485236

4867873

3593502

1355690

2634845

2608938

4690888

3273632

0625848

2942191

5696033

5823432

5286423

2789188

1136169

1903867

4231103

1418038

4414458

3531647

3815461

2391229

5884596

0800551

1564297

348341

1710428

3013718

4614636

0161267

1189228

2288881

402597

2431759

0168420

1735539

0914804

5276341

5770061