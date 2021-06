Conoce a los integrantes del próximo Cabildo de Progreso 2021-2024

CON BASE EN EL RESULTADO PRELIMINAR DEL 100% DE LAS ACTAS, EL PRÓXIMO AYUNTAMIENTO DE PROGRESO QUEDARÁ INTEGRADO POR 7 PANISTAS ENCABEZADOS POR JULIÁN ZACARÍAS, 2 PRIISTAS, 1 MORENISTA Y 1 DEL PES

PROGRESO.– El próximo Ayuntamiento de Progreso 2021-2024 que entrará en funciones y que tendrá a Julián Zacarías Curi como primer alcalde reelecto en la historia de este municipio, estará integrado por siete regidores del PAN, dos del PRI, uno de Morena y uno del PES.

De acuerdo con el resultado del 100% de las actas, en Progreso se registró la participación de 26,589 ciudadanos que acudieron a emitir su voto en las urnas, lo que representa un 56.7% del padrón electoral de este puerto que es actualmente de 47,246 electores. Cabe mencionar que este resultado es con base en las actas de casilla y que el resultado oficial se dará a conocer luego de cómputo oficial que se realizará en el Consejo Municipal del IEPAC este miércoles.

Con base en los números disponibles, se observa que en comparación con el pasado proceso electoral, tanto el PAN como el PRI bajaron su votación. El PAN obtuvo un 44% de la votación en el 2018 y en en las elecciones de anoche apenas alcalzó el 34.8%. El PRI, por su parte tuvo un 39% en 2018 y en estas elecciones apenas llegó al 22.5%, esto principalmente a que hubo más partidos en la contienda electoral, lo que contribuyó a que los votos se dispersaran entre los demás partidos políticos.

Lo que llamó la atención fue que hubo personas que votaron por el PRD, pues hubo 66 ciudadanos que escogieron esa opción a pesar de que su candidato Naomi Arjona renunció a media campaña para sumarse a Morena. Lo mismo en el caso del PT, que no tuvo candidato conocido, obtuvo 20 sufragios. Morena registró 5,779 votos (21.7% de la votación total).

El Partido Verde, tuvo 149 votos; Jorge Manzanero «Payo», apenas tuvo 729 votos. Nueva Alianza obtuvo 69 votos y Fuerza por México, 225 sufragios.

EL TRIUNFO PANISTA…

Cabe señalar que Julián Zacarías ganó en 67 de las 75 casillas instaladas en todo el municipio, Solo perdió en ocho casillas.

El candidato panista ganó con una diferencia de 3,258 sobre la candidata del PRI y actual diputada local Lila Frías y de 3,480 votos frente a la candidata de Morena, la ex priista y ex panista Jessica Saidén, quien cosechó su segunda derrota en una elección por la alcaldía. En su primera incursión como candidato, el abanderado del PES, Romario García «El Caballo negro», quedó en cuarto lugar en la elección con una diferencia de más de 5 mil votos debajo del ganador. Por cierto, fue el único que celebró su derrota con un baile popular a las puertas de su casa de campaña, pues le ofreció a sus seguidores que «si ganaba o perdía», se ofrecería un baile con los integrantes del grupo Los Súper Lamas, con quienes tiene amistad familiar, según dijo.

Sin embargo, muchos simpatizantes no asistieron al baile, pues prefirieron protestar a las puertas de la casilla instalada en la primaria Alvaro Obregón, la cual estuvo resguardada con antimotines hasta las primeras horas de este lunes 7 de junio, cuando se logró realizar el traslado de las boletas al consejo electoral municipal.

Con base en lo anterior, el próximo Cabildo quedará integrado por 7 regidores del PAN de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional que obtuvieron un diez por ciento de los sufragios.

El Cabildo quedaría integrado de la siguiente manera:

REGIDORES DE MAYORÍA RELATIVA (todos del PAN):

1. C. Julián Zacarías Curi. (Tendrá como suplente a Fued Martín Zacarías Solís).

2. C.P. Patricia Guadalupe Rosado González, (Síndico. Su suplente es la actual Síndico, L.E.P. Elda Margarita Hevia Li)

3. Tec. Roger Gomez Ortegon, precandidato a Secretario de la Comuna. (su suplente es el actual Secretario Municipal, Ing. José Alfredo Salazar Rojo)

4. L.A. Claudette Gamboa Rassam (suplente Yuli Noemi Magaña López).

5. ING. Karim Alberto Dib López (suplente L.C.C. Luis Alberto García Barroso)

6. L.E.P Dulce María Soberanis Gamboa (Lic. Obdulia Odolfina Valle Chim)

7. M.F. Herbert Santiago Pech Baquedano (MCD. José Luis Gómez Ordoñez)

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL:

8. Judith Alhelí Hernández Rivero (Suplente: Indira Shanalí Bacelis Martínez) PRI

9. Lucy Lorena Polanco Aguilar (Suplente: Nancy Beatriz Góngora Duarte) PRI

10. LEF. Mario de Jesús Canto Briceño (suplente Alejandro Muñoz Casique) MORENA

11. Luz María López Polanco (suplente Nora Elena García Cámara). PES

(Entérate primero en ProgresoHoy.com)