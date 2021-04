Conoce la planilla de Romario García, candidato del PES a la alcaldía de Progreso

EL JOVEN EX PRIISTA Y EX COLABORADOR DEL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO AHORA BUSCA REGRESAR A LA COMUNA CON UNA PROPUESTA CIUDADANA

PROGRESO.– El abogado Jorge Romario García Ramírez, que en Progreso es apodado por sus amigos y conocidos como «El caballo negro», se registró ayer ante el IEPAC para contender por la alcaldía de Progreso, abanderado por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Jorge Romario, conocido priista de este puerto, fue cercano colaborador del alcalde tricolor Daniel Zacarías Martínez durante su administración municipal (de 2012 a 2015).

En la gestión de Daniel Zacarías, Jorge Romario se desempeñó como asesor y era común verlo en el despacho de la presidencia municipal realizando diversas actividades para el edil.

Más recientemente, apenas a fines del año pasado, el joven político colaboró en la oficina del también priista Roberto Rodríguez Assaf, ex Secretario General de Gobierno del ex gobernador priista Rolando Zapata Bello.

Varios priistas locales se sorprendieron al conocer que sería el abanderado de otro partido por la alcaldía, pues sabían que colaboraba con el equipo priista.

Jorge Romario está casado, tiene un hijo con la joven Michel García, hija del empresario camionero Rubén García Cámara (a) El Lobo, quien desde enero pasado se desligó de su yerno Jorge Romario.

«No milito con ningún partido ni apoyo a ningún candidato, pues estoy dedicado por completo a mi trabajo en el transporte urbano, al servicio de los habitantes de Progreso», nos dijo «El Lobo» en entrevista en aquel entonces, señalando que no apoyaría a Jorge Romario, pues ésto podría afectar sus intereses en el transporte público.

ESTRECHA AMISTAD…

En Progreso es sabido que el joven político goza de estrecha amistad con los hermanos Zacarías Martínez, entre muchas otras personas de este puerto, pero es especialmente a éstos a quienes algunos le atribuyen una parte del financiamiento para su proyecto político, de ahí que muchos lo consideran como «el caballo de los Zacarías».

Sin embargo, lo han desmentido, pues aseguran que Jorge Romario cuenta, como todo político, con amistades y apoyos de gente que se ha sumado a su proyecto, no hay que perder de vista que durante sus estudios fue presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho de la Uady y es un líder nato.

Sin embargo, lo que reforzó la idea de que recibía patrocinio, es que durante tiempos de precampaña, aparecieron en Progreso varios espectaculares con la imagen de un caballo negro con la frase «Falta poco, ya se van». La gente informada de la política de inmediato ligó esas lonas espectaculares con el citado aspirante, quien incluso publicó fotos en sus redes sociales parado cerca de los anuncios. El costo de los anuncios es elevado y no cualquiera puede rentar esos espacios. En Progreso colocaron varios de ellos en diferentes sectores.

PROPUESTA CIUDADANA…

Al presentar su lista de candidatos, el ahora ex priista señaló que su planilla ofrece una oferta distinta y nueva que quiere un verdadero cambio.

“Nuestra propuesta es ciudadana, gente de todos los sectores de nuestro bello municipio comprometida por hacer un buen trabajo, pero sobre todo cansada de ver a los mismos de siempre, hartos y que queremos un cambio generacional”, expresó en un texto enviado a los medios de comunicación.

Tras su protocolo de registro ante el IEPAC, Jorge Romario negó que vaya a declinar a favor de algún otro candidatos -como se había rumorado-.

El candidato incluso reveló que lo han tratado de señalar como un político manipulado, lo cual desmintió, e incluso dijo que lo han intentado callar y hasta sobornar para que no participe, pero señaló que continuará firme.

(Sus propios colaboradores comentaban que el grupo rolandista, donde participaba en el PRI, le ofreció varios millones de pesos para que se «baje» de la contienda, pero Jorge Romario, según lo que su gente comenta en el puerto, no aceptó).

Por cierto, el candidato del PES utiliza con frecuencia la frase de campaña «Por amor a Progreso», la cual es utilizada desde hace varios años por la asociación civil de Manuel Contreras Alcalá, otro político priista de este puerto que antes también aspiró a la alcaldía de Progreso, aunque al parecer éstos no tienen relación alguna.

La planilla de candidatos a regidores y suplentes del PES para Progreso es la siguiente:

1.- Jorge Romario García Ramírez, suplente Javier Azael Ruiz Rivero.

2.- Rebeca Guadalupe Lora Castillo, suplente Najaidi Margarita Parra Pérez.

3.- Carlos Daniel López Pech, suplente Hernán Gregorio Celes Uc.

4.- Karen Beatríz Gómez Hernández, suplente Graciela Guadalupe Alcocer Duarte.

5.- Alejandra Josefina Ceballos Tovilla, Suplente Martha Betsabé Novelo Xool.

6.- María Jimena Zacarías Viladiu, suplente Gissel Coronado Marrufo.

7.- Lenni Guadalupe Rodríguez Martínez, suplente Georgina Jokabeth Sierra Ramos.

8.- Luz María López Polanco, suplente Nora Elena García Cámara.

9.- Joaquín Armando Herrera Valladares, suplente Antony Adalberto Piña Koyoc.

10.- Angie Arelni Muñóz Pedro, suplente Yared Angelina Pech Pedro.

11.- Alejandro Alberto Pedro Medina, suplente Silvano Alberto Ek Xool.