Conoce las Fases de Alertamiento ante la presencia de huracanes

IMPORTANTE: ESTO ES LO QUE DEBES SABER ANTE LA LLEGADA DE UN FENOMENO METEOROLOGICO….

Al detectarse un cicl贸n tropical, con posibilidad de afectar al Estado, Protecci贸n Civil emite las siguientes alertas 馃憞

馃數 Alerta Azul – PELIGRO M脥NIMO

Mantente pendiente de los medios de comunicaci贸n y sigue atentamente las indicaciones que emitan las autoridades correspondientes.

Inf贸rmate de las fases del sem谩foro de alerta temprana que maneja la autoridad.

馃煝 Alerta Verde – PELIGRO BAJO

Elabora un plan familiar de protecci贸n civil.

Elabora un directorio de los servicios de emergencias y tenlo a mano para su consulta.

Prepara las siguientes provisiones para una semana:

Agua

Comida enlatada

Botiqu铆n

Radio

Linternas

Bater铆as extra

Art铆culos sanitarios (jab贸n, papel de ba帽o, pasta dental, etc.)

馃煛 Alerta Amarilla – PELIGRO MODERADO

Si te encuentras en la costa ret铆rate tierra adentro.

Ten a la mano implementos y herramientas para reforzar tu casa.

Guarda en una bolsa de pl谩stico documentos importantes o de valor.

Si decidiste trasladarte a un lugar seguro, prepara un equipaje ligero, manta gruesa, mudas de ropa, zapatos, alimento y agua.

Ubica tu refugio m谩s cercano.

馃煚 Alerta Naranja – PELIGRO ALTO

Asegura puertas y ventanas con cinta adhesiva o con pa帽os de madera.

Fija y amarra todo lo que deba quedarse a la intemperie. Guarda objetos sueltos, retira antenas, anuncios en bandera y espectaculares.

Cierra las llaves de gas y asegura los tanques.

Resguarda a tus animales.

Si decidiste trasladarte a un lugar m谩s seguro 隆HAZLO!

Si te encuentras en la costa y no cuentas con medio de transporte, utiliza los autobuses que el Gobierno del Estado dispone para la evacuaci贸n.

馃敶 Alerta Roja – PELIGRO M脕XIMO

Conserva la calma.

Escucha la radio para obtener informaci贸n y/o instrucciones.

Re煤nete con la familia en el lugar m谩s seguro del inmueble, lejos de puertas y ventanas, si el viento las abre no avances hacia ellas de forma frontal.

Desconecta aparatos el茅ctricos.

NO SALGAS hasta que las autoridades avisen que ya pas贸 el peligro.

No te retires de los refugios temporales hasta que las autoridades lo determinen.

Colabora para limpiar y reparar da帽os.

Desaloja el agua estancada para evitar plagas y cubre con cal animales muertos.

Cuida que el agua y los alimentos est茅n en buen estado.

No conectes aparatos el茅ctricos mojados.

Mantente informado de lo que digan las autoridades.