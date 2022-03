Constructoras lamentan que el Ejército Mexicano realicen obras en el tren maya

MÉRIDA.– El Ejército Mexicano, sin que sean sus funciones, empieza a desplazar indebidamente a las empresas constructoras del país, incluso aquí en Yucatán ya entraron a trabajar en la construcción de algunos tramos del Tren Maya, dijo Raúl Monforte González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad.

Además, expuso, recientemente se anunció que se encargarán de las obras que se planean para la zona de La Plancha en esta ciudad.

“Ni siquiera quisiera entrar al debate de si es justa o no la competencia que hacen a las empresas, es una competencia que no debería existir simple y sencillamente porque esa no es su función del Ejército, ese es el origen de todo”, añadió, segun declaro al Diario de Yucatán.

El empresario manifestó que ya hay tramos del Tren Maya cuya construcción está a cargo del Ejército, y consideró que esa participación aumentará en próximas fechas, pero lo que más les sorprendió fue la noticia de que el parque de “La Plancha” también lo harán las Fuerzas Armadas del país.

“Insisto, esto no debe ser, principalmente porque no es su función, no son sus responsabilidades fundamentales hacer obras, competir con las empresas constructoras, desplazándolas en la construcción de obras públicas, que además cada vez son menos las que se asignan a los empresarios privados”, remarcó.

Fuera de su función

Monforte González precisó que no ponen en duda la capacidad del Ejército para construir, “no hay duda de si lo hacen mejor o peor, lo hacen bien, definitivamente, construyen bien, pero insisto una vez más: esa no es su función, simple y sencillamente no son sus responsabilidades fundamentales hacer obras”.

“Nosotros como empresas no tenemos las mismas imposiciones tributarias ni laborales ni de ningún tipo como el Ejército, éste no tiene ninguna de estas obligaciones de las constructoras, entonces no es una competencia leal la que hacen las Fuerzas Armadas desplazando al sector privado en la edificación de obras y proyectos”, puntualizó.