“Contesto como se me dé la gana. ¿Apenas me va conociendo?”, dice el titular del SCT

SAN LUIS POTOSÍ.– El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, Leonel Serrato Sánchez, rechazó atender a la periodista Magy López, del medio El Mañana de Valles, quien le preguntó si existe o no “ley mordaza” entre sus funcionarios.

Tras ser abordado para una entrevista, el funcionario aseguró que él no daría entrevistas.

“Contesto como se me dé la gana. ¿Apenas me va conociendo?”, respondió.

El objetivo de la reportera era obtener información sobre lo que ocurre en la localidad de Ciudad Valles, ya que el delegado de la SCT en la localidad no da entrevistas.

La periodista aclaró que el motivo de la entrevista era por quejas de transportistas que argumentaban que no se han cumplido la función.

“¿Quiénes se quejan? ¿Los que echó la gente el 6 de junio? Los que pierden luego se enojan mucho, andan bien enojados los fifís“, dijo Leonel Serrato, emulando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Indicó, además, que toda información será entregada a la reportera a través del encargado de comunicación de la oficina central, y que el delegado no daría entrevistas, pues, de hacerlo, Serrato Sánchez lo destituiría del cargo.

“Por andar de chimiscolero quedando bien, eso sí no me gusta”.

Tras lo ocurrido, la reportera dio una entrevista al medio local “Astrolabio Diario Digital“, la reportera contó que al finalizar la grabación de la entrevista, el secretario comenzó a atacarla con temas afines a su trayectoria profesional.

“Me di la vuelta y se viene detrás de mí y comienza a decirme cosas, incluso me pedía que le dijera mi edad, me imagino que se iba a burlar o algo […] se sale y me gritonea que a mí jamás me va a responder una sola pregunta”.

Finalmente, López decidió presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como un registro al interior del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Tengo más de 20 años en el periodismo y nunca me había topado con un funcionario en donde su sello fuera faltarle el respeto a quien se le ponga enfrente”.