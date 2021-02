Continúa el pago de apoyos a pescadores en 32 centros instalados en Progreso

PROGRESO.– “Es un apoyo muy oportuno que nos brinda el gobierno del Estado en conjunto con el Ayuntamiento de Progreso, ahorita como está la situación, por una parte la pesca que está baja y por otra, lo de la pandemia, pues no se tiene trabajo y esto nos viene a ayudar bastante”, expresó el pescador Marcos Domínguez, quien se encontraba en uno de los 32 centros de pago que se instalaron ayer en el municipio como parte de la Jornada de pago del programa “Respeto a la Veda de Mero 2021”, y a la que acudió el alcalde Julián Zacarías Curi.

Dicha jornada estuvo coordinada entre la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (SEPASY) y la Dirección de Pesca y Desarrollo Agropecuario en Progreso, a cargo de Roger Gómez Ortegón, quien guio al edil y al director de Ordenamiento Pesquero de dicha dependencia estatal, Erik Rihani González para visitar algunos de los centros de pagos situados este martes en la zona poniente y oriente; dentro de esta franja, el centro de pago instalado en el parque “Ismael García”, tuvo que ser reubicado a la primaria con el mismo nombre debido a la lluvia de la mañana.

Ese ese contexto, Zacarías Curi agradeció a los hombres de mar por atender las indicaciones para efectuar esta jornada con orden, y les reiteró no bajar la guardia y extremar precauciones por el tema de la pandemia, “si no hay salud no hay trabajo, no hay nada, recuerden que en casa su familia les espera. Cuídense”, dijo, y los alentó a conocer los centros de canje que hay en el municipio a fin de incentivar la económica de los establecimientos locales.

Por otra parte, Gómez Ortegón reiteró que mañana miércoles 17 continuará la segunda jornada de pago, las mesas de pago se instalarán en el primer cuadro de la ciudad para beneficiarios de Progreso y la comisaría de Chicxulub puerto, mientras que en las comisarías porteñas de Chuburná y Chelem, así como Paraíso y San Ignacio la dinámica se manejará casa por casa el día jueves 18 de febrero, ese mismo día también se entrega apoyo a beneficiarios de Flamboyanes a través de mesas de pago.

Cabe recordar que el programa “Respeto a la Veda de Mero” tiene el objetivo de apoyar a la economía del pescador durante la veda de dicha especie, la cual abarca los meses de febrero y marzo. Durante este tiempo, quincenalmente, hombres de mar recibirán 1,200 pesos en vales que pueden ser canjeados en establecimientos afiliados al programa. Debido a la contingencia sanitaria, no estarán realizando labores comunitarias.

Por lo anterior, Zacarías Curi reiteró que continuará gestionando a favor del sector pesquero; uno de los ejemplos es la reciente incorporación de deshuesadoras y fileteros al programa, quienes durante muchos años no se les tomaba en cuenta y ahora, poco más de 500 personas que se dedican a este oficio, ya reciben el beneficio de “Respeto la veda del mero 2021”.

“En Progreso poco más de 3,700 pescadores son beneficiados con este programa estatal, sin duda, continuaremos trabajando con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, para que más apoyos favorezcan a este importante sector”, concluyó.