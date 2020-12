Continúa la distribución de chamarras de “Impulso Escolar” a estudiantes yucatecos

Con la distribución de 211 mil 207 chamarras del programa “Impulso Escolar”, que encabeza el Gobernador Mauricio Vila Dosal, estudiantes de escuelas primarias públicas de todo el estado estarán abrigados durante la temporada invernal, previniendo así enfermedades respiratorias comunes.

Vila Dosal realizó una gira de trabajo por el municipio de Acanceh, donde continuó con la entrega de estas prendas, acción que, al mismo tiempo, representa un ahorro para las familias con hijos en este nivel; y siguió dotando de becas económicas, apoyo que llega a un total de 16 mil 122 estudiantes de primaria y secundaria y, además de ser un estímulo para los niños, permitirá a sus familias aliviar los gastos de su educación.

Junto con la subsecretaria de Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Carmen Ordaz Martínez, el Gobernador también constató las entregas de mobiliario y las obras de construcción y mantenimiento que se están realizando en planteles educativos de esta demarcación.

Sobre la distribución de chamarras de Impulso Escolar, el titular de la Sedesol, Roger Torres Peniche, señaló que esta prenda representa un ahorro para los padres de familia, ya que, aunque los pequeños no están yendo a clases por la pandemia, podrán usarlas en sus actividades diarias para estar más protegidos del frío.

Para la elaboración de las piezas se recurrió a 76 productores de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), generando beneficios para más de 1,200 familias. En ese sentido, Torres Peniche reiteró su agradecimiento hacia la Canaive por el compromiso para entregar las prendas en tiempo y forma.

Cabe señalar que, debido a la pandemia del Coronavirus, las chamarras serán llevadas por personal del Gobierno del Estado a cada uno de los planteles, por lo que serán los directores y maestros los encargados de entregar estos artículos a los padres de familia, quienes deberán acudir a las escuelas de sus hijos en la fecha y horario programado por las autoridades escolares, con el objetivo de que se realice en orden, siguiendo las medidas de prevención y evitando amontonamientos.

Acompañado de la titular de la Secretaría de Educación (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, Vila Dosal entregó en este municipio los pagos de becas económicas a 207 alumnos, respaldo que significó un monto total de 133,100 pesos.

Entre los que recibieron sus pagos de becas económicas, se encontraba Yedid Guadalupe Cen Maas, quien estudia su segundo año de primaria en la escuela Albino J. Lope y gracias a su esfuerzo y buenas calificaciones, recibió este respaldo que le servirá para comprar materiales y poder hacer sus tareas.

Su madre, María Maas Baas, agradeció a Vila Dosal esta ayuda, ya que, debido a la pandemia del Coronavirus, la economía de su familia se ha visto muy afectada. Ahora se encuentra tranquila de saber que gracias también a las buenas calificaciones de su pequeña, podrá adquirir libretas nuevas, hojas en blanco y pagar impresiones para que pueda seguir cumpliendo con sus deberes de las clases.

“Es un dinero que va a servir para ella y sus estudios, porque se lo merece, veo el esfuerzo que hace todos los días para mejorar y adaptarse a esta nueva situación que estamos viviendo”, afirmó.

Por la situación de pandemia, los pagos se están realizando por vía depósito bancario, solo en el caso de los nuevos beneficiarios se estarán entregando hasta los domicilios. La entrega corresponde a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Durante su visita a Acanceh, el Gobernador también realizó la entrega de más de 143 piezas de mobiliario escolar, entre mesas, sillas, pintarrones y archiveros metálicos a escuelas de este municipio a fin de preparar las aulas para que, cuando las condiciones epidemiológicas por la pandemia del Coronavirus lo permitan, los alumnos puedan regresar a tomar clases presenciales en un ambiente de aprendizaje adecuado. Con esta acción, se beneficia 600 alumnos de esta localidad, con una inversión de más de 100 mil pesos.

Cabe recordar que, en total, como parte de esta iniciativa se entregan un total de 16,976 piezas de mobiliario, que se distribuyen en 367 planteles educativos de 79 municipios del estado.

Junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza, Vila Dosal verificó las obras de mantenimiento y ampliación de espacios educativos que se efectuaron en 15 escuelas de esta demarcación con una inversión total de más de millones de pesos en beneficio de 1,929 alumnos.

En la localidad de Acanceh, la señora María Rufina Pech Santos es una de las beneficiarias de las 17,000 acciones de vivienda que el Gobierno del Estado junto con la Comisión Nacional de Vivienda realizan a través de una inversión de 900 millones de pesos.

La mujer comentó que la construcción de este baño completo al interior de su terreno es un gran aporte para mejorar su calidad de vida, ya que ella se encuentra en silla de ruedas y su sanitario cuenta con una rampa de acceso, lo que le permite acceder de manera más rápida y segura al momento de hacer uso de este servicio básico.

“Antes me tenían que empujar en mi silla de ruedas para allá afuera donde teníamos una letrina o tenía que buscar otras maneras. La verdad, era muy complicado y necesitábamos de mucho esfuerzo, pero ahora con esta ayuda que me da el Gobierno, quienes me apoyan para moverme pueden empujarme adentro del sanitario y así es mejor para mí”, aseguró.

María Rufina comentó que años atrás fue diagnosticada con diabetes, lo que sumó a los problemas de movilidad que sufre, lo que la obliga trasladarse en silla de ruedas y, debido a tales condiciones de salud, necesita del apoyo de sus familiares y vecinos para moverse y asearse.

Ante esta situación, la vecina de Acanceh expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, ya que acciones de este tipo son un gran ejemplo de que el Gobierno de Mauricio Vila Dosal cumple con apoyar a los más necesitados.

«Yo nunca hubiera podido juntar dinero para construir un baño así como éste, pues por lo mismo de mis enfermedades, no cuento con ingresos, pero me da mucho gusto que el Gobierno nos esté apoyando a todos los que lo necesitamos. Gracias por construirlo. Antes sólo te prometían apoyos, pero ahora es diferente, porque viene a verte y comprueban las necesidades que tenemos y gracias a eso ahora ya tengo un baño adecuado para mi condición”, concluyó.