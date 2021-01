Continúa la mala racha para el sector pesquero yucateco

PROGRESO.– El primer semestre del año recién iniciado será caótico para el sector pesquero, debido a las grandes pérdidas del sector pesquero, tomando en cuenta que el 70 por ciento de los puertos del estado de Yucatán viven de la pesca, debido a que no hay turismo ni industrias y de no tener apoyo el sector pesquero y ante la falta de empleo a los hombres de mar podría generarse un conflicto social, por falta de recursos para alimentar a sus familias.

Declaró Enrique Sánchez Sánchez, Delegado de la Cámara Nacional de la Industria pesquera y Acuícola, (Canainpesca) y Presidente de Exportamar, del estado de Yucatán este jueves.

Menciono que al estar mala la pesca al no haber ingresos para los pescadores deja de haber movimiento en los demás sectores de todos los puertos de la costa, en cuanto al sector pesquero puntualizo que en el estado de Yucatán existen 85 plantas de productos marinos de los cuales el 10 por ciento tiene problemas financieros debido a su mala racha por la pandemia y falta de especies podrían terminar en el cierre de las mismas, llegando a la quiera.

Agrego que las exportaciones en este año debido a los efectos de la pandemia han desplomado en un 70 por ciento, debido al cierre de los mercados internacionales por el Covid-19 que aún no ha terminado, causando estragos a nivel mundial.

Al hablar de las nuevas medidas que se emplearan al pasar la Administración Portuaria Integral (API) a ser una dependencia bajo la vigilancia de elementos de la Semar , menciono que estos tienen las mejores disposiciones para acatar las nuevas indicaciones que disponga, la dependencia para agilizar las exportaciones.

Hemos tenido una buena relación, tanto con las autoridades marítimas portuarias y desde luego con la Aduana Marítima de Progreso, para conocer las funciones de cada de las dependencias en el marco relacionados con los cambios operativos.

Cumpliendo los estándares para la movilización de los productos del mar a través de vía marítima para la comercialización de especies del mar.

Puntualizo que aún no hay cifras oficiales de los volúmenes de la pesca del pulpo, mero y langosta año pasado 2020, pero definitivamente las tres pesquerías más importantes del estado de Yucatán están muy por debajo debido a los volúmenes de la temporada pasada, por la pandemia, el pulpo cerro a 135 pesos kilo el mero se comercializa este año 115 y 135 pesos rojo y negrillo y langosta a 350 pesos kilo.

Menciono que el sector pesquero a pesar de la importancia que tiene no ha recibido ayos económicos del gobierno Federal a pesar de la importancia que esta tiene en todo el estado sobre todo en esta época de pandemia donde queda demostrada la importancia del sector pesquero para la economía de toda la costa yucateca. Concluyó.



Imparten cursos de medidas de seguridad.



Esta mañana de jueves la Canainpesca) y Exportamar, del estado de Yucatán, dieron a conocer del curso de medidas de seguridad implementada en las líneas aéreas, debido a que existe proyecto de ampliar los mercados de exportación cuando concluya la pandemia.

El Ing. Simón García Buendía, Jefe de Sanidad de Aviación Civil de la empresa “Estafeta”, hizo mención de las normas que se deben de aplicar con motivo de la pandemia para las revisiones de la carga este caso de pescados y mariscos vía área.

Menciono que las autoridades marítimas y portuarias realizan revisiones de las cargas con perros entrenados que las instalaciones bajo su cargo previo a los embarques y desembarques de las mercancías.

En realidad, los canes buscan explosivos y algún tipo de estupefacientes mientras que en el caso de las inspecciones a las mercancías como son las especies del mar se les aplican los llamados sistemas de rayos “X” para tratar de detectar el contenido de las cargas de las cajas con mucha cautela.

Este curso tuvo lugar en las instalaciones de la sala de juntas en la Emilio Carlos Berlie Belauzaran del centro Stela Maris de este puerto con la participación de personal de las plantas congeladores. Julio Jiménez Mendoza.