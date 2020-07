Convoca el PRI a proceso en línea para renovar sus dirigencias municipales

MÉRIDA.– Ante la difícil situación que se vive en todo el país, derivada de la llegada del Covid-19, el Partido Revolucionario Institucional de manera solidaria con la sociedad, y sumándose a las labores de prevención y propagación de la pandemia, suspendió muchos de sus procesos internos que, como instituto político debe cumplir de cara al próximo proceso electoral; incluso destinó parte de sus recursos y puso a disposición de las autoridades sus instalaciones en todo el país para la atención de la pandemia.

En este contexto, debido a que los plazos electorales se deben cumplir de acuerdo con la ley electoral, es que en Yucatán hemos retomado la selección de dirigentes municipales, para la cual hoy emitimos la convocatoria respectiva, privilegiando el trabajo incluyente, y procurando escuchar a todos los interesados en cada municipio, informó en un comunicado.

Para este efecto, con base en un acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, que nos faculta a continuar con el desarrollo del proceso interno, evitando aglomeraciones y privilegiando los trabajos no presenciales, se han realizado diversas reuniones a través de plataformas digitales, y en los casos donde no ha sido posible por limitaciones tecnológicas, hemos realizado reuniones presenciales de no más de 10 personas, cuidando todos las protocolos preventivos que nos dicta la llamada nueva normalidad, a la que todos debemos sujetarnos para prevenir mayores contagios.

Las secretarias y los secretarios del partido, con recursos propios, han trabajado como coordinadores en territorio, estableciendo contacto con toda la clase política del estado, solicitando su comprensión y apoyo, así como el respaldo del priismo para avanzar en el trabajo político que le permita a nuestro partido cumplir esta tarea dentro de los plazos establecidos por la ley.

A partir de la emisión de la convocatoria, que estará disponible para su consulta a través de los estrados digitales de nuestro sitio web http://pri-yucatan.mx (http://www.pri-yucatan.mx/estrados) diez días después, se realizarán las jornadas de registro de planillas; las que sucederán en al menos tres bloques distintos, con el fin de evitar reuniones masivas innecesarias. Dichas planillas únicas, tres días después de su registro, serán dictaminadas por la Comisión de Procesos Internos y podrán instalarse los comités respectivos, omitiendo reuniones masivas para tomas de protesta.

De manera paralela, hemos iniciado los trabajos en coordinación con los sectores y organizaciones del Partido, con el objetivo de que se formalicen sus estructuras municipales, para lograr en conjunto un trabajo más incluyente y mejor coordinado, que le permita participar a todos quienes muestren interés en hacerlo.

En el PRI Yucatán queremos ser enfáticos al señalar que hemos buscado la unidad y la inclusión en todos los casos, y sabemos que si bien, la unidad no necesariamente significa unanimidad, las condiciones actuales, la pandemia y los riesgos para la salud que ello implica, nos exigen a todos trabajar en ese sentido.

Sin embargo, privilegiando la democracia interna de nuestro partido, en aquellos lugares en donde no se logre un consenso, desahogaremos el proceso en su cause normal, siempre apegados a los protocolos de prevención y sana distancia para garantizar la salud de todos.

El priismo de Yucatán asume estos retos con la convicción de que saldremos adelante en beneficio de todos los yucatecos. Sin duda se trata de un momento histórico en el que enfrentamos la renovación de nuestros comités municipales, bajo condiciones que dificultan toda tarea política; pero retomar el rumbo de desarrollo y prosperidad para Yucatán y todo México, es nuestro principal compromiso.