Crece la «ola azul» en Progreso: Julián Zacarías recibe más apoyo ciudadano

SON MÁS LOS PROGRESEÑOS QUE QUIEREN QUE PROGRESO SIGA AVANZANDO, SEÑALAN DURANTE LA CAMINADA DEL ABANDERADO PANISTA



PROGRESO.– Con un «Yo sí le voy, le voy a Julián» y “Sí se puede”, hombres y mujeres que desean que el cambio continúe en Progreso, acompañaron ayer al candidato de Acción Nacional por la presidencia municipal a la colonia Canul Reyes para invitar a la ciudadanía a unir voluntades y continuar con ese cambio el próximo 6 de junio.

A quince días de que concluyan las campañas políticas, el abanderado panista expresó que cada vez más percibe el respaldo de la gente, ya que “el trabajo de todos está a la vista y Progreso quiere hoy que sigamos adelante. Progreso necesita desarrollo. Progreso necesita ser digno para todos”.

Ese contexto, el candidato y la “ola azul” recorrieron las calles, en especial aquellas que son afectadas por la filtración de agua, debido al aumento en el nivel del manto freático, ahí Zacarías Curi reiteró a los colonos que si bien no se han podido atender las calles como él quisiera, sabe cómo trabajar para poder atender dicha situación: “la pandemia no es eterna, y aunque hemos vivido un año y dos meses muy complicados a causa de ella, quiero que sepan que vamos a llegar con obra a estas calles, sé cómo se hace. No les voy a prometer algo que no les pueda cumplir”.

Una de las personas que le recordó las necesidades de la colonia fue la señora Emima Pech, “le comenté sobre la condición de las calles y el alumbrado. Yo veo que ha trabajado bien, y entiendo que cuando entran, uno solo no puede hacer todas las cosas en un día; se tiene que apoyar de sus trabajadores. Yo confío en que se rodee de gente trabajadora, pues la gente honesta siempre sale adelante”.

En ese aspecto, poco antes de concluir su actividad, el candidato alentó a su equipo a continuar dando lo mejor de cada uno: “quiero que se lo lleven todos de tarea: yo no puedo resolverlo solo, y hoy más que nunca necesito a un equipo responsable, un equipo entregado y necesito un equipo ganador. No teníamos muchas cosas que hoy ya tenemos. Sigamos haciendo lo mejor que sabemos hacer: trabajar y sacar adelante a Progreso”.

Al término de su caminata, Zacarías Curi, acompañado de su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo, se reunió con un grupo de ciudadanas que le plantearon una serie de propuestas para proteger a la fauna del municipio, entre ellas, promover la tenencia responsable de mascotas, reforzar la atención a perros y gatos en situación de calle, involucrar más a la ciudadanía en estos temas e incluso crear un reglamento que garantice la protección, atención y respeto de la fauna.

En ese aspecto, el abanderado panista resaltó que, durante su cargo como alcalde, uno de los compromisos que ha podido atender de manera gradual es el cuidado de la flora y fauna de Progreso: “coincido contigo, necesitamos concientizar a la gente, y para ello creamos la Policía Ecológica con la cual, hemos podido minimizar ciertos problemas, pero sin duda aún falta más”.

Y por ello, la ocasión para resaltar la importancia de apoyar a la fórmula 3 de 3 de Acción Nacional, es decir, a los candidatos a diputados María del Carmen Ordaz Martínez, por el distrito II federal y a Erik Rihani González, por el distrito IX local, así como él, para así promover iniciativas a favor de la fauna.

Aunado a ello, también recordó que su administración ha sumado esfuerzos con la comunidad canadiense, a través de diferentes áreas, para promover la cultura de la adopción, las esterilizaciones y el cuidado de perros y gatos abandonados.

La reunión concluyó cuando Zacarías Curi se comprometió a seguir atendiendo las propuestas una vez que se incorpore a sus funciones como alcalde, «les agradezco el compromiso que tienen con la fauna; necesitamos más personas como ustedes para lograr grandes cambios. Cuenten con todo mi apoyo, estoy seguro que uniendo esfuerzos haremos más».