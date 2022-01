Crece la ola de contagios por Ómicron en Progreso

NUMEROSAS PERSONAS SE ENCUENTRAN ENFERMAS / TRABAJADORES DENUNCIAN QUE LES EXIGEN QUE SIGAN YENDO A TRABAJAR A PESAR DE ESTAR ENFERMOS Y CON PRUEBA POSITIVA / FIESTAS Y EVENTOS SIGUEN «COMO SI NADA» EN EL PUERTO

PROGRESO.– Al igual que decenas de familias de este puerto, trabajadores de comercios, establecimientos y restaurantes de Progreso no están excentos de la ola de contagios ocasionada por Ómicron, pues son numerosos empleados los que ya se encuentran enfermos tras infectarse de esa nueva variante del virus durante sus labores cotidianas.

Así lo han externado en diversos mensajes que nos han enviado a la redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, por parte de familiares de los mismos trabajadores y clientes de varios establecimientos que nos indican que en algunos casos, pese a que están enfermos, les piden que sigan acudiendo a trabajar, pues no tienen a nadie que los sustituya.

Tal es el caso de empleados del restaurante Crabster en Progreso, donde nos reportan -hasta ayer- por lo menos 5 trabajadores contagiados, entre personal de cocina y meseros, donde incluso denuncian que lo que gastan en pruebas, tampoco se los devuelve la empresa.

También recibimos reportes de la empresa Asimex del Caribe, que se encarga de suministrar reyes para un tramo del proyecto del Tren Maya y que se ubica en la carretera Mérida-Progreso, donde nos indican que hasta ayer había 6 casos positivos y que los trabajadores reciben presiones de los jefes para que asistan a laborar a pesar de tener síntomas de Covid-19 y de que sus pruebas han resultado positivas.

Indican que en caso de no asistir, unas personas identificadas como Freddy y Alejandra, quienes son jefes en la compañía, los amenazan con el despido.

A diferencia de lo que sucedió al inicio de la pandemia, la zona turística continúa abierta a los visitantes y en muchos casos se han relajado las medidas sanitarias.

FIESTAS EN PLENA PANDEMIA…

Además de estos casos y otros anteriores que fueron reportados en supermercados de esta ciudad, vecinos de este puerto también denunciaron la realización de eventos masivos en Progreso a pesar del alza en los contagios, como el caso de una supuesta pasarela de modas y hasta una fiesta de XV años con la asistencia de más de 200 personas en una conocida sala de fiestas del poniente de la ciudad.

Ante esto, los habitantes piden a las autoridades de salud y municipales a que tomen cartas en el asunto para frenar este tipo de actividades masivas y reducir contagios, pues recientemente fallecieron tres habitantes de este puerto por el virus y no es para menos que se haga algo al respecto.

MÁS DE 100 CASOS EN 6 DÍAS…

Como se sabe, el reporte oficial de la Secretaría de Salud de Yucatán, Progreso lleva más de 100 casos positivos en tan solo seis días.

El martes pasado hubo 9 casos, el miércoles 10, el jueves 15, el viernes 23, el sábado 30 y hoy domingo 22 nuevos contagios. La realidad es que los casos son muchos más de los reportados.

En clínicas del puerto hay elevada demanda para consultar con los médicos y en hospitales privados como el CMA, se forman largas filas para realizarse la prueba del Covid. Médicos particulares consultados calculan que en el puerto habrían más de 300 casos activos de Covid-19.

En contraste, varias oficinas de gobierno y empresas -no en todos los casos- han decidido enviar a sus trabajadores a sus casas ya sea para ponerse en cuarentena o bien, continuar con sus labores en línea. (ProgresoHoy.com)