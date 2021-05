Cuatro candidatos a regidores se suman al PES: se fueron por unos centavos dicen PVEM y FxM

TRAS RECIBIR «JUGOSA» OFERTA, SE PASARON A OTRO PARTIDO, SEGÚN SEÑALARON



PROGRESO.– Cuatro candidatos a regidores de dos partidos -tres del Partido Verde y uno de Fuerza por México- se pasaron a las filas del Partido Encuentro Solidario (PES) en este puerto para sumarse a la campaña de Romario García Ramírez.

De acuerdo con un comunicado del propio Romario García, se trata de Emanuel Montero Acevedo, Ismael García Sánchez y Miriam Griseell Noh Tinal, ex candidatos del Partido Verde representado en Progreso por la candidata Ana María Pech Chacón.

Estos tres abandonaron el PVEM, según se informó, al toparse con engaños y nula organización en la campaña por la alcaldía de Progreso.

También acusaron que la candidata del Verde Ecologista, Ana María Pech Chacón, no tiene ningún interés por ganar la contienda electoral, lo que ha sido notorio en cada caminata y toma de decisiones, y a su vez, supone una traición a toda la gente que la sigue.

RENUNCIA EN FXM…

Otro que se sumó a la campaña del PES en Progreso, fue el biólogo Mauro Gaspar Leal Chan, quien era el número 2 en la lista de candidatos.

Este renunció -según se informó- luego de confirmar que estaba siendo excluido de la agenda política de la candidata a la alcaldía, Dalia Novelo Medina, quien presuntamente no lo invitaba a juntas y reuniones.

«La respeto como mujer y como persona, por eso quise reunirme con ella para hablar y buscar una solución pero también se negó a platicar conmigo. ¿Entonces cómo?, no soy un bulto ni parte de un circo, yo estoy aquí para servir y trabajar, no para caminar atrás de ella», dijo Leal Chan.

SE FUERON POR DINERO…

A los anteriores también se suma fue el ex presidente de RSP, Alejandro Pedro Medina, quien desde hace varias semanas se había sumado al PES tras dejar las filas del Partido Redes Sociales Progresistas, luego de que su precandidato a la alcaldía, Miguel Anguas Pérez fuera sustituído por la maestra Virginia Castillo Verde. Anguas, por cierto, se sumó a las filas de Morena.

Tras conocerse las renuncias, la candidata del Partido Verde, Ana Pech, emitió el siguiente comunicado en donde dejó entrever que los tres candidatos se fueron a cambio de unos centavos. Aunque no lo afirmó, en redes sociales corrieron versiones de que fueron los hijos de un conocido empresario pesquero, quienes habrían «convencido» a cambio de una suma de dinero a los regidores del Partido Verde para pasarse a las filas del PES. La candidata de FXM sí señaló que los candidatos de su movimiento habían recibido «ofertas» para abandonar los proyectos políticos que representaban.



El comunicado de Ana Pech señala lo siguiente:

Estimados medios de comunicación y ciudadanía en general:

A través de este medio quiero confirmar que efectivamente, como se ha publicado a través de redes y de su portales, tres personas que estaban dentro de la plantilla de su servidora, decidieron unirse a otro partido.

¿Esto es algo que me moleste? No. En absoluto. Cada persona es libre de tomar el camino que desee.

¿Me entristece? Por supuesto. Pues confiaba en su persona y en sus ganas de querer hacer algo por Progreso, y más aún, cuando los tres se acercaron para presentar una renuncia en base a motivos laborales y nunca en discordancia con el proyecto.

El primero fue Emmanuel Montero, quien alegó que sería perjudicado al trabajar dentro de una empresa en donde el funge como personal de atención ciudadana.

En su labor, según me expresó, realiza acciones para ayudar a resolver situaciones pertinentes al Gobierno del Estado. Comprendí la situación en que señaló que se encontraba e incluso le firmé un documento para que el demostrara ante sus jefes que ya no participaría en la política por lo delicado de su asunto y por respeto a su familia que viven de ello.

Con esto recalco mi honestidad e integridad, pues en mi proyecto no tenemos padrinos políticos, por lo tanto, no cuento con el recurso económico necesario para decirle «No trabajes».

Aún así, realizamos una reunión con jóvenes emprendedores que el organizó, donde lamentablemente solo acudieron unas cuantas personas, en donde mi asesora legal, sin importar el número de gente, se comprometió a asesorar sus respectivos negocios.

Por otro lado, la joven Mariam Noh Tinal siempre se le dio la oportunidad de expresarse. En repetidas ocasiones le solicitamos reuniones con animalistas del puerto y cuando al fin se concretó la fecha, acudieron dos personas y otra más que se comunicó por celular. Adjunto la fotografía e incluso les comento que entre los temas hablamos de la esterilización, y quedamos en hacer la logística para una propuesta de colocar comida en determinados puntos para los animales callejeros, así como la creación de un Comité de Grupos Animalistas para la obtención de recursos para la compra de medicamentos. (Esta última idea, incluso fue parte de otro de los miembros de mi plantilla).

Finalmente, el Profesor Ismael García Sánchez, una persona que educó a mis nietos en el instituto donde estudiaron, fue una persona que decía que tenía ganas siempre y cuando se le pagara. Tengo las conversaciones guardadas pero por respeto a la privacidad no las mostraré. Deseaba hacer una campaña donde el quería ofrecer apoyos que le habían donado. Nunca supe quien se los donó, o si los entregó, o cuales eran sus intenciones.

En fin. A los tres les deseo lo mejor en sus vidas, la política así es y mi deseo es aclarar ciertos puntos que no corresponden al escrito enviado por el PES.

De igual manera, al candidato Romario García, le deseo lo mejor de los éxitos en su carrera, estoy consciente de que está haciendo el trabajo de agregar personas a sus filas para hacer crecer su movimiento.

Ahora las preguntas son: Si adjuntas personas que se venden al mejor postor, es obvio que crecerán tus filas pero… ¿Cuál es la calidad de elementos que tienes entre tu grupo? ¿Piensas que no harán lo mismo cuando alguien llegue con algo más? Si se vuelven servidores públicos ¿Qué harían, o qué no harían para satisfacer sus intereses? Se los dejo de tarea.

Mi deseo y de mi equipo de trabajar por Progreso sigue tan vigente como el primer momento en que decidí participar en la contienda electoral.

Éxito y muchas bendiciones.



LA POSTURA DEL PARTIDO FXM…

Al respecto, Dalia Novelo, candidata del FXM, manifestó lo siguiente tras la renuncia de su candidato.

Estimada población y medios de comunicación:

Por este medio, confirmo la renuncia de un regidor de mi planilla como lo han hecho público diferentes fuentes. Efectivamente, el señor Mauro Leal Chan, se ha integrado a otro partido, que va más apegado a sus ideales, valores e intenciones como persona. El día 10 de mayo me notifica su renuncia directamente con el IEPAC, días previos había pedido sus documentos por cuestiones de una oferta de trabajo. En su declaración dice que me negué a reunirme con él para hablar, sin embargo jamás tuve una negativa. Los horarios que él me puso para ir a su casa, no coincidían con los míos, ya que yo sigo con mi trabajo como directora de una escuela y por las tardes y noches estamos en caminatas, reuniones y entrevistas, factores que hacían imposible reunirnos debido también a sus horarios laborales y personales. Cabe recalcar que siempre se mantuvo informado de actividades y reuniones por medio del grupo de whatsapp.

De igual manera, lo respeto como persona y como profesional y deseo que esta nueva etapa sea de éxito y de mucho beneficio para él y su familia.

Es una pena que éstas cosas pasen, sin embargo son acciones que son parte de la vieja política, acciones que hemos normalizado. En diferentes ocasiones se han acercado a miembros de nuestro equipo y simpatizantes para ofrecer puestos y cantidades de dinero con el fin de sumarse a otro partido, teniendo como primera condición hacer público que renuncian al nuestro y se incorporan al que sea de mayor conveniencia. Me preguntan si, ¿esto es algo que me esperaba? La respuesta es sí. Ya que gracias a la confianza de otros miembros del equipo que han sido visitados, sabemos la mecánica que utilizan para hacerles llegar la oferta, sin embargo no aceptan por convicción al proyecto y a mi persona; acto que agradezco infinitamente.

Al igual que el PES, Fuerza por México es un partido pequeño y nuevo que no cuenta con los mismos recursos que partidos con mayor antigüedad. Es evidente que tanto yo, como mi equipo y simpatizantes, no pertenecemos a familias influyentes ni contamos con un estatus socioeconómico alto como estamos acostumbrados a ver a los políticos, por tal motivo no tengo los medios para que en campaña aportemos de manera económica para mejorar su calidad de vida. Nosotros no tenemos patrocinadores ni padrinos que estén detrás, estamos haciendo las cosas bien porque el juego sucio es algo de lo que siempre nos hemos quejado, mi equipo está enterado de cada acción o decisión que tomo como candidata, desde una entrevista hasta posibles reuniones con candidatos que quieren alianzas, incluso personas que quieren «patrocinar» a cambio de sus intereses como si fuera un negocio, a todo esto la respuesta siempre ha sido negativa; puesto que al final no sabemos cómo pagaremos esos favores y estaríamos empezando mal, cosa que queremos erradicar, al final del día las acciones hablan mejor que las palabras.

Le deseo todo el éxito a la persona y al partido, el período de campaña terminará pronto y esperemos que todo sea por el bienestar de nuestra gente.

Nosotros seguiremos como hasta el día de hoy, casa por casa sumando a más personas que por voluntad propia y sin regalarles nada, deciden participar.

Éxito a todos, y promovamos una política sin divisiones ni guerra sucia.

Saludos cordiales.