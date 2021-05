Dalia Novelo reclama Injusticia en el IEPAC

PROGRESO.– La candidata a la alcaldía de Progreso, de Fuerza por México (FXM), Dalia Novelo Medina, reclamó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) la falta de equidad al llevar a cabo un debate virtual entre únicamente 3 de 9 partidos políticos.

El problema, explicó, se debió a una falla técnica, pues se entregó el correo de confirmación en tiempo y forma “donde aceptamos participar en el debate, se envió el 10 de mayo y nos rebotaron el correo, al percatarnos de esto se notificó la falla y vuelvo a enviar la documentación necesaria, pero recibimos la respuesta de que no lo entregamos en tiempo y forma”.

Sin embargo, continuó, “no somos los únicos en esta situación, no se nos está tratando con igualdad, no nos están dando esa apertura a pesar de que notificamos que había una falla con el envío de la documentación, por eso no participamos en el debate”.

A través de un video comunicado en vivo, transmitido anoche desde su página de Facebook, Novelo Medina hizo un llamado al IEPAC “a tratarnos a todos los partidos con igualdad, es importante que todos tengamos las mismas oportunidades de participar y de apertura de diálogo; en este momento, se me hace absurdo e insultante, también para la población, que a pesar de estar en semáforo amarillo no se nos permita tener un debate presencial con todas las medidas de sana distancia y protocolos covid; es ilógico que habiendo apertura para ir a lugares públicos no se haga el debate de manera presencial, para que vayan todos los candidatos con todas sus propuestas, se me hace injusto”.

No obstante, señaló, “estamos firmes y estoy abierta a cualquier otro debate futuro, y también hago un llamado a los candidatos que sí van a participar a que utilicen ese tiempo, esa audiencia, para poder proponer, buscar soluciones y no dividir más a la gente, y que no se estén atacando unos a otros; estamos hablando del rumbo de Progreso, del bienestar de miles de familias, y que se tome con la seriedad que se requiere para llevar las riendas de un municipio. Con muchísimo gusto yo podría estar en cualquier otro debate, siempre y cuando sea de manera presencial, con equidad e igualdad a todos los partidos. Vamos con Fuerza. No nos rendimos. No sé a qué le tienen miedo”.