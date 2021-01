¿Del cine a la televisión? HBO Max estaría planeando una serie sobre ‘Harry Potter’

El universo de fantasía de Harry Potter podría llegar a la pantalla chica, pues HBO Max y Warner Bros. estarían preparando una serie al respecto. Esta sería la primera incursión televisiva de la célebre saga creada por la escritora J. K. Rowling.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, este proyecto está dando sus primeros pasos y la plataforma digital se encuentra explorando aún qué rumbo podría tomar la serie. Lo que asegura el medio es que ambas empresas han entablado múltiples conversaciones con posibles guionistas y ya se han discutido ideas generales.

De Harry Potter y la piedra filosofal (2001) a Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2 (2011), las ocho adaptaciones de las novelas de J.K. Rowling al cine, protagonizadas por Daniel Radcliffe, componen una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Así que el paso de HBO Max de preparar una serie sobre el personaje parece un movimiento lógico para continuar explotando el tirón de estas historias en el panorama audiovisual.

En el cine, este universo se extendió más allá de la trama central con las películas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald (2018). Se espera que el próximo año se estrene la tercera entrega de esta franquicia estelarizada por Eddie Redmayne.

Para HBO Max, que es la gran apuesta de WarnerMedia en el mundo del streaming, el proyecto televisivo sobre Harry Potter prolongaría su táctica de seguir exprimiendo viejos éxitos, ya sea con nuevas entregas como las continuaciones de Game of Thrones o Sex and the City o apelando a la nostalgia con programas especiales como la inminente reunión de Friends