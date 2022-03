Denuncia Olga Wornat censura ante conflicto entre familia de Vicente Fernández

La periodista argentina Olga Wornat respondió a los comunicados de la familia Fernández por la transmisión de la serie ‘El último rey. El hijo del pueblo‘, basada en su libro ‘El Último Rey‘.

Acabo de llegar a México y con una mezcla de tristeza, enojo y sorpresa, tomo conocimiento de los comunicados emitidos sobre la emisión de la bioserie, basada en mi libro El último Rey, una biografía de Vicente Fernández. Tengo más de 35 años de profesión y once libros publicados, y a esta altura de mi vida es inaceptable que se emitan a la ligera juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista” expresó en un texto que compartió en su cuenta de Instagram.

La historia de esta bioserie está liderada por Juan Osorio y es una producción de TelevisaUnivision, quien adquirió los derechos del libro de Wornat. El estreno de ‘El último rey. El hijo del pueblo‘ se tiene programado para este lunes a las 20:30 h en Las Estrellas.

La periodista manifestó que su libró está basado en testimonios y entrevistas a amigos y familiares de ‘El Charro de Huentitán‘.

Aparentemente, mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de ‘marcas o derechos’. Me resulta inadmisible lo que está sucediendo y lo siento como un burdo intento de censura previa”, expresó.

Este lunes, María Refugio Abarca, mejor conocida como ‘Doña Cuquita‘, se pronunció contra la emisión de la serie sobre su esposo, Vicente Fernández, quien murió en diciembre pasado.

Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya”, sentenció.

Por último, refirió confiar en las leyes para evitar la transmisión de la serie.