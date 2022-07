Denuncian a alcalde priista de Oxkutzcab por acoso sexual: el edil dice «cometí un error»

MÉRIDA.– El alcalde priista de Oxkutzcab, Juan José Martín, fue denunciado públicamente de acosar sexualmente a una mujer en conocido bar de ese municipio.

Los hechos fueron incluso confirmados por el propio presidente municipal, quien a través de sus redes sociales señaló que estaba ebrio y hasta pidió disculpas pues «cometió un error» al incomodar a la mujer que lo señaló coo acosador.

El problema podría incluso ser mayúsculo, pues en Yucatán ya existe una Ley que impide a las personas desempeñar cargos públicos al incurrir en violencia de género, lo que ha sucedido en el caso de éste alcalde en la zona Sur del Estado de Yucatán.

Sobre los hechos, Juan José Martín señaló: “El día de ayer, salí a divertirme como cualquier persona y descuidé la investidura que represento, cometí un error al estar en estado inconveniente, incómodando a una mujer, por lo cual pido una disculpa pública a la sociedad de mi municipio para ser ejemplo de que estas situaciones que no vuelvan a suceder”.

Previamente, el alcalde oxkutzcabeño fue exhibido por la mujer que fue acosada sexualmente, Melissa R. quien publicó en su cuenta de Facebook: “Así es se aprovechó de la situación (el alcalde), me beso y metió a un cuarto y no me dejaba salir diciendo que quería “apoyarme en mi emprendimiento” esto fue durante su campaña. Lo que hizo anoche ya es costumbre. No es la primera vez que lo hace (sic)”, suscribió la fémina ofendida.

La víctima incluso denunció que el propio alcalde la bloqueó en redes sociales cuando ésta expuso el problema.

Juan José Martin Fragoso, de extracción priísta, cometió el acoso en las instalaciones del bar The Temple, según revelaron vecinos de ese municipio.

Incluso, las mismas versiones publicadas en las redes sociales aseguran de denuncias de su esposa Angeles N, por numerosos hechos de violencia intrafamiliar que no han tenido seguimiento, dando cuenta del carácter explosivo del hoy acosador.

En las redes personales del alcalde, las manifestaciones de apoyo, en su mayoría hombres se incluyeron, en tanto que otras tantas personas, no todas avecindadas en Oxkutzcab señalaron y criticaron la situación del político que perdió los estribos y se involucró en hechos de acoso y vejaciones a una mujer en un bar donde ambos estaban.

Como se sabe, el Gobierno de Yucatán aprobó la Ley 3 de 3 Contra la violencia de género que privará la oportunidad de ocupar un cargo público a aquellos políticos que sean deudores alimenticios, acosadores sexuales o agresores por razón de género.