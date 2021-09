Denuncian abandono federal en obras del nuevo mercado y parque de Chicxulub Puerto

LA OBRA REALIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SEDATU, TIENE NUMEROSOS VICIOS OCULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO RESUELTOS / ADEMÁS LA INFRAESTRUCTURA AÚN NO CUENTA CON AGUA POTABLE NI ENERGÍA ELÉCTRICA / SECRETARIO «PRESUME» LA OBRA Y LE LLUEVEN CRÍTICAS…



PROGRESO.– Habitantes de Chicxulub Puerto denunciaron que la nueva obra del mercado y parque de la comunidad, cuyos trabajos de construcción estuvieron a cargo del Gobierno Federal, se encuentra inconclusa, debido a que hay varios vicios ocultos de la obra aún sin reparar, además de que la nueva infraestructura no cuenta con energía eléctrica ni agua potable, lo que afecta a los locatarios instalados en ese espacio.

Debido a que los trabajos están inconclusos, el Ayuntamiento de Progreso no ha recibido toda la obra y según los habitantes, las constructoras que estuvieron a cargo del proyecto ya se retiraron del sitio, por lo que señalan que se quedó «a medias», prácticamente en el abandono y con muchos detalles pendientes. Lo mismo sucede en los otros proyectos de la Sedatu en este municipio, donde no han sido recibidos debido a que están inconclusos y no cuentan con agua potable ni energía eléctrica, señalaron.

Como se sabe, la obra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que preside el arquitecto Román Meyer Falcón, se ejecutó como parte del Programa de Mejoramiento Urbano. El proyecto fue gestionado por el propio Ayuntamiento y el Gobierno del Estado y realizado en su totalidad por el gobierno federal.

En el caso de Chicxulub Puerto, la Sedatu adjudicó el proyecto el 16 de julio de 2020, en licitación que ganaron las constructoras Grupo Constructor Posadas y Constructora Peninsular Cugra.

El proyecto «Mercado en Chicxulub» fue presupuestado en $9,211,951.77 pesos IVA incluido, mientras que el «Mejoramiento de plaza en Chicxulub», fue presupuestado en $13,969,945.05 pesos IVA incluido.

Como se recordará, los trabajos se atrasaron y estuvieron a punto de cancelarse debido a protestas de comerciantes que no fueron incluidos en el proyecto. Tras manifestaciones, lograron negociar y conseguir los locales que solicitaron en una nave adicional (que posteriormente construyó el Ayuntamiento) y la obra pudo iniciarse.

Los trabajos concluyeron a fines de junio pasado y poco después comenzaron a abrir los locales, esto a pesar de que la obra no ha sido entregada ni inaugurada oficialmente, pues los comerciantes decidieron no esperar más, debido a que necesitaban trabajar para el sustento de sus familias. Hasta el momento hay tres locales funcionando, los demás no han decidido abrir.



SECRETARIO «PRESUME» LA OBRA… LE LLUEVEN CRÍTICAS…

Precisamente ayer, el propio Secretario de la Sedatu, Roman Meyer, presumió dicha obra en sus redes sociales, por lo que vecinos de Chicxulub Puerto de inmediato reaccionaron con diversos comentarios donde señalan que la obra está inconclusa.

De igual forma, evidenciaron que los trabajos tienen muchos vicios ocultos y expusieron casos como el del bambú que se colocó en los techos de los locales del mercado, el cual está lleno de comején, debido a que el material no fue tratado para resistir a esa plaga. Esto ocasiona que del bambú se desprenda una especie de polvo fino que afecta a quienes visitan el lugar.

Además, expusieron que en el área de juegos infantiles no fue delimitada y en el piso se colocó grava, que es un peligro para los niños y por lo que los perros pasan libremente y hacen sus necesidades en ese lugar, pues no hay rejas; hay partes que se inundaron tras las recientes lluvias y que el nuevo domo fue colocado muy alto y no protege a los deportistas del Sol, entre otras quejas.

A esto se suma otros problemas como la falta de energía eléctrica y agua potable, sobre todo para los locales dedicados a la venta de alimentos.

Los habitantes de Chicxulub Puerto esperan que la obra no quede en el abandono, que se hagan valer todas las garantías del proyecto y que sea corregido y reparado todo lo que sea necesario para que el espacio quede totalmente funcional. Trascendió que aunque se han hecho las solicitudes y enviado los oficios al respecto, las autoridades federales han tenido un tibio manejo ante los problemas que afectan a este proyecto. (ProgresoHoy.com)

