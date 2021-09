Denuncian mala atención en el Centro de Salud de Progreso

SEÑALAN QUE EL MÉDICO ENCARGADO DE LA INSTITUCIÓN NO PONE ORDEN PARA SUBSANAR LOS PROBLEMAS DE ATENCIÓN

PROGRESO.– Trabajadores y usuarios del Centro de Salud de Progreso denunciaron que en la clínica se ofrece una mala atención a los pacientes, además de que prevalece un desorden, principalmente en los turnos vespertinos, nocturnos y los fines de semana.

En quejas que hicieron llegar a la Redacción de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, externaron que el desorden se acrecentó desde la salida del ex titular del Cessa, Dr. Sergio Bates Angulo, quien fue cesado hace seis meses por líos político-sindicales.

Actualmente, se informó, el encargado es el Dr. Ramses Adriano Moguel Méndez, quien funge como responsable del Centro de Salud de Progreso, el cual se encuentra sumido en un desorden de atención médica.

En opinión de los quejosos, al doctor Ramses le quedó grande el cargo, motivo por el cual hay desorden en el Cessa.

«Ha sido rebasado por la jefa de enfermeras de nombre Mayté, quien según las quejas del mismo personal de enfermería y algunos administrativos son quien manipulan al doctor Ramsés, pues éste no cuenta con autoridad para imponerse y poner orden y dar una buena atención en la institución», señalaron.

A esto se suma que el personal médico no ha recibido -pues el director encargado al parecer no lo ha gestionado-, el equipo médico y de protección mínimo necesario para atender a pacientes de Covid-19 que en este puerto son valorados y luego enviados a la ciudad capital para su atención.

A pesar de las quejas, que ya llegaron incluso a oídos de la Secretaría de Salud y su titular, el Dr. Mauricio Sauri Vivas, hasta el momento no se toman cartas en el asunto.

Señalaron que es urgente que la SSY intervenga para realizar una revisión de lo que se denuncia a fin de que los habitantes reciban una mejor atención. (ProgresoHoy.com)