Denuncian prepotencia policíaca en el retén sanitario a la entrada de Progreso

PROGRESO.– Un vecino de este puerto denunció que, con el argumento de la revisión sanitaria por la pandemia del Coronavirus, policías estatales y de Progreso retuvieron de manera arbitraria a su hijo y la pareja de éste en el retén ubicado a la entrada de este municipio, a un costado de la pista de remo y canotaje.

A través de las redes sociales, se difundió el vídeo donde el conocido comerciante y artesano progreseño Oscar Velasco, graba a varios agentes que tenía retenido a su hijo Eduardo Velasco y a la pareja de éste, Karen Caamal, a quienes no les permitían retirarse del lugar.

El propio hijo del comerciante señaló en las redes lo siguiente sobre lo ocurrido la tarde de ayer domingo, señalando que él no se resistió a la revisión, pues los agentes lo inspeccionaron y no hubo ningún detalle, pero no le permitían retirarse:

«Nuestros policías en progreso según que filtro de revición?? Me golpearon y amenazaron de agredir a mi pareja si no davamos los celulares por qué nos querían revisar los teléfonos celular dejo en claro que accedí a revisaran mi vehículo sin detalle alguno cuando me pidieron el celular para revisar y al notar que marque a un familiar me agredieron en la parte de atrás de su camioneta».

En la grabación donde se observa el actuar de los agentes y la discusión de Oscar Velasco defendiendo a su hijo, se observa que el número de patrulla 6533, y logra identificar al menos a uno de los policías de nombre Omar D.C. alias «Toroman».

El afectado señala en el vídeo que si no hay nada más que revisarle a su hijo, pues que lo dejen irse, pero es notable que los agentes no se lo permiten, a pesar de que éstos señalan que el joven y su pareja no estaban detenidos. En Progreso, al igual que otros municipios, el mando policíaco está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). (ProgresoHoy.com)