Denuncian presunta agresión contra la candidata del PRI, Lila Frías tras una caminata en Progreso

PROGRESO.– Integrantes del equipo de campaña de la candidata del PRI a la alcaldía de Progreso, Lila Frías Castillo, denunciaron este día hechos de violencia ocurridos anoche al término de una caminata en el poniente de la ciudad, en donde fueron presuntamente agredidas por personas identificadas como integrantes del equipo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN).Los hechos ocurrieron en la calle 96 con 39, donde finalizó la caminata realizada ayer por la abanderada priista. En determinado momento, cuando Lila Frías saludaba a una persona de la tercera edad a las puertas de su domicilio, tres jóvenes que pasaban por el sitio alcanzaron a empujar por la espalda a la candidata, quien casi cae sobre la señora que saludaba, al igual que a Deidre Segura Quintal, candidata a regidora de la planilla priista, quien casi cae al suelo.La denuncia fue expuesta este día por Mar Abril Segura Quintal, hermana de la candidata a regidora, quien recordó que en la campaña pasada apoyó a Julián Zacarías y esta ocasión se sumó a la campaña del PRI, donde su hermana es candidata a regidora en la posición número cinco.En entrevista con ProgresoHoy.com, Deidre Segura confirmó los hechos ocurridos anoche lunes y señaló que los agresores fueron un varón y dos mujeres, identificados como Rafael, Abril y Frida, una de las cuales vive en la esquina y quienes vestían playeras blancas con los logos del PAN y del candidato Zacarías Curi. Al menos una de los presuntos agresoras es familiar del ex alcalde José Cortés, según señalaron y hoy es colaboradora de la campaña blanquiazul.En su queja, Mar Abril hizo un llamado al candidato panista a controlar a su gente para evitar estos penosos incidentes.Hasta el momento, la candidata del PRI, Lila Frias, no ha hecho señalamientos sobre lo sucedido.

La denuncia realizada por Mar Abril, fue la siguiente:

Hago esta denuncia pública para que mis amigos, compañeros y familia se den cuenta que clase de personas tienen en su organización partidista. 😤El día de ayer en la camina de la Canul reyes hubo un percance hacia mi hermana Deidre y mi candidata lila por parte del equipo del ex alcalde y hoy participante a la alcaldía de Progreso, lo cual quiero pedirles amablemente y de la mejor manera posible porque créanme que lo pensé mucho para publicar estas palabras hoy relatadas para no perjudicar a ambas, QUE NO caigan en golpes empujones etc etc así como en su momento yo te defendí en campaña y caminando junto de ti donde estuve expuesta, donde me difamaron, solo por estar apoyándote y lo sabes!!! te informo que le notifiques a tu equipo que no se metan con mi hermana y mi candidata porque ellas no puden defenderse ni caer en provocaciones que les digan lo que quieran de palabra pero llegar al grado de los empujones y golpes eso No 👎 por el cargo que ahora representan pero yo no tengo problema en defenderlas así como en su momento lo hice por TI y lo haría con cualquiera y sabes porque 1- es mi hermana y mi sangre 2- es mi amiga ,mi Compañera partidista y mi candidata y sobretodo SON MUJERES!!!! y lo más lamentable de todo esto que fueron agresiones por parte de otras mujeres y un caballero si se puede llamar así, 👉🏼el lugar donde fue la agrecion fue en casa de una de mis tías calle 96x 39 donde uno de los agresoras viven cerca 🤦🏼‍♀️en la esquina, para ser más exactos, ahí donde hay un dispensador de agua 💦 donde gracias a los vecinos que estaban en el lugar y simpatizantes nos mandaron las evidencias que no voy hacer públicas hasta que me lo autoricen por respetar su petición, pero lo que no puedo hacer es quedarme callada porque siento una impotencia y rabia 😤 , porque eso es “VIOLENCIA DE GÉNERO”

Amigas y amigos y familiares ayúdenme a compartir para que llegue a las personas correspondientes para que llegue este mensaje “ muchachas si nos las educaron en su casa en la calle las voy a educar. Para mis amigas y amigos que al día de hoy laboran en en el ayuntamiento o en gobierno les pido no se queden callados DENUNCIEN, nadie puede amenazarlos, sobajarlos ni mucho menos despedirlos sin justificación, abran los ojos 👀 estamos en un país con libertad de expresión y libertar de apoyar a quien queramos, no se callen y denuncien.

Recuerden que el “El respeto al derecho ajeno es la paz” como dijo Benito Juárez .

Y seguro te estas preguntando cómo sabemos que pertenecen a ese partido porque son muy inteligentes al hacer sus fechorías tenían puestas sus camisas. (ProgresoHoy.com)