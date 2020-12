Descuentos en pago de concesiones y derecho de piso a locatarios de Progreso

PROGRESO.– Un centenar de locatarios del mercado municipal Francisco I. Madero de este puerto serán beneficiados al regularizar pago de concesiones y unos 200 por el pago del derecho de piso, en este apoyo que concluye este 31 de diciembre, siendo la primera ocasión que una administración municipal ofrece estos descuentos a los ocupantes del zoco del puerto. Declaro Mario Gómez Milán, Subdirector de mercados y comercio en vía pública.

Explico que consiente de la situación financiera que se vive en la central de abastos del puerto donde la pandemia del covid-19 ha dejado inactivos a varios locatarios de este puerto se ofrece estos descuentos dentro del plan de reactivación económica que ha tenido buena respuesta de los locatarios del mercado municipal.

Agrego que hay varios locatarios que no han terminado de pagar la concesión de sus locales, aunque no preciso el dato, pero en cantidad redonda seria del 50 por ciento y por efectos de pandemia todos tenían adeudo del derecho de piso, los cuales todos tendrán un 50 por ciento de descuento en el pago de concesión y derecho de piso en esta oportunidad de regularizar tu deuda, hasta el último día del año en curso, 2020.

Todos los locales del mercado municipal están concesionados sin embargo existen varias cortinas cerradas debido a la pandemia donde algunos de los ocupantes de estos espacios son gente de la tercera edad y otros giros por ahora no tienen movimiento, debido a la pandemia.

En el caso de los filtros para ingreso al mercado municipal, se mantienen habilitadas las puertas de acceso donde hay filtros donde se aplican los filtros sanitarios, para tener acceso al ingreso del inmueble.



Por otro lado. Mario Gómez, dio a conocer que en el caso de los tianguistas de la colonia Vicente Guerrero, el más grande del puerto con 150 beneficiados que solo funciona los domingos ha comenzado a funcionar en el espacio de la cancha, donde se aplican las medidas de sana distancia y las restricciones de ingreso al espacio para evitar aglomeraciones.Esto es debido a que en este tianguis se concentran numerosos comerciantes donde se aplican restricciones a los que ofertan sus productos, no hay venta de alimentos, ni se permite acceso para adultos mayores, ni a los menores de edad, los fines de semana entran a este espacio un promedio de 50 personas, para reactivar su economía.Es de mencionar que en este tianguis como se dijo el más grande del puerto tiene una gran variedad de artículos parte de estos nuevos y de medio uso al igual que es muy visitado por los porteños, funciona solo los domingos.