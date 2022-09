Despiden a Ricardo Paz como Subdirector del Tec Progreso

LA SALIDA DEL FUNCIONARIO OCURRE TRAS LA TRAICIÓN COMETIDA POR SU HERMANO, RAÚL PAZ, QUE SE PASÓ A LAS FILAS DE MORENA



PROGRESO.– A solo unos días de que el senador Raúl Paz Alonzo se pasó a las filas de Morena, previo a la votación sobre la militarización de la Guardia Nacional en la Cámara Alta, su hermano Ricardo, fue despedido como Subdirector de Planeación y Administración del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP).

El Tec de Progreso, es la máxima casa de estudios de éste puerto y es dirigida desde el año pasado por la licenciada María del Carmen Ordaz Martínez, ex priista que se sumó a las filas del PAN para ser candidata a diputada federal por el II Distrito. Tras perder la elección, asumió la dirección de la institución educativa.

El contador público Ricardo Paz Alonzo, era el encargado del área en esa institución desde el inicio de la actual administración estatal, teniendo como subalternos a Lali Nic Quintal, a Juan Carlos Rodríguez Andrade y a Israel Simá Loría, como jefes de los departamentos de recursos financieros, servicios generales y servicios administrativos, respectivamente.

La orden del cese inmediato de Ricardo sorprendió a algunos, pero no a otros que ya esperaban la salida del funcionario tras la traición de su hermano, quien abandonó las filas del PAN para integrarse a Morena como «enlace» con el sector empresarial.

También trascendió que la secretaria de Raúl Paz, quien era empleada de la Universidad Tecnológica Metropolitana, también fue dada de baja.

Paz Alonso estuvo casado con Cecilia Patrón Laviada, hermana menor del ex gobernador del PAN, Patricio Patrón Laviada y actual diputada federal y Secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional panista.

En la página web del ITSP, la imagen de Ricardo Paz y su nombre como subdirector, fueron retirados.

(ProgresoHoy.com)