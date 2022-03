Destacan que existe un orden financiero en el Congreso del Estado

MÉRIDA.– El Presidente de la Junta y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda, destacó que existe un orden financiero en el Poder Legislativo, sobre todo ante los señalamientos de la Auditoría Superior de Yucatán (ASEY) de posibles desvíos de la pasada administración.

Al respecto, el diputado afirmó que hay que ser muy respetuosos de las determinaciones de cada una de las instancias gubernamentales y en ese sentido se mantendrán atentos a los pronunciamientos que se realicen.

“Cuando queden firmes si son observaciones, si es un proceso ya finalizado no hay mucho más que comentar, sólo darle seguimiento por supuesto y estar atentos a ello, la ASEY forma parte del Poder Legislativo, así lo marca la ley, y tenemos un espectro amplio de comunicación con el auditor del Estado”, dijo.

Lozano Poveda descartó problemas económicos en el organismo y por el contrario reveló que impera una comunicación muy efectiva con otras instancias para brindarle adecuaciones a la sede del Congreso y ofrecer un servicio de mejor calidad a los ciudadanos que visiten la institución, así como al personal administrativo que se desempeña en el recinto.

“Puedo hablar de un orden financiero que ya existe en el Congreso del Estado, creo que la austeridad no va tomada de la mano con la ineficiencia y así lo hemos demostrado también, los planteamientos que se hicieron desde un principio en relación al manejo administrativo han quedado de manifiesto. Hoy, incluso contamos con un mantenimiento del edificio, parte de los acuerdos a los que hemos llegado con el Ejecutivo, que hay que recordarlo una vez más es dueño de la infraestructura del Poder Legislativo”, agregó.

Asimismo, el panista aclaró que no le corresponde a él, sino al auditor superior de la entidad, fincar en su caso alguna responsabilidad.

“Nosotros no le podemos meter un ingrediente ni siquiera de parcialidad, tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo que le vamos a dar a esa información y también con el resultado de la propia auditoría, no me puedo inclinar hacia un lado o hacia el otro en una polémica insana”, expresó.

“La gente ya está cansada de que los políticos, específicamente los diputados, se desgasten en pleitos que no tienen ninguna relevancia para un fin específico de los ciudadanos. Quieren legisladores que les den resultados en eficiencia, en su salud, en su movilidad, en su economía, y para eso nosotros estamos abocados a seguir trabajando”, añadió.