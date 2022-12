Destituyen al Director de la primaria Ismael García de Progreso

EN MEDIO DE DIVERSAS ACUSACIONES, ANOMALÍAS Y GRITOS DE «FUERA EL DIRECTOR» POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA, LA SEGEY DESTITUYÓ AL DIRECTOR DE LA PRIMARIA ISMAEL GARCÍA DE PROGRESO

PROGRESO.– Una protesta de padres de familia de la primaria Ismael García de este puerto, derivó esta mañana en la fulminante destitución de su director, el maestro Marcos Maldonado Aguilar, quien fue señalado por papás y hasta por maestras del plantel, de malos manejos.

Tras reiteradas acusaciones y reportes en contra del director ante las autoridades escolares, la Secretaría de Educación de Yucatán determinó el cese de Maldonado Aguilar, quien previo a su salida por la puerta trasera de la escuela, insistió en su inocencia.

La destitución ocurre de forma bochornosa en medio de la celebración del 100 Aniversario del colegio, incluso, fueron varias actividades de aniversario y otros eventos extraescolares, donde se realizaron cobros irregulares, los que detonaron parte las protestas.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso, fue el cobro de inscripciones y la venta de playeras a estudiantes de nuevo ingreso, quienes fueron obligados a la compra de la prenda como parte de los requisitos para poder ingresar al plantel, según señalaron los padres de familia.

Otra situación que agravó todo, fue que el propio director Marcos Maldonado acusó a una maestra pasante de nombre Diana, de haberse quedado con más de 4 mil pesos de las inscripciones y el cobro de playeras, lo cual fue desmentido por la profesora, quien señaló que ella concluyó satisfactoriamente su servicio social en esa escuela y no dejó ningún pendiente, pues de desempeño siempre de forma honesta.

Como se recordará, la educación es gratuita y el cobro de cualquier tipo de cuota, están prohibidos por las autoridades escolares.

Además, maestras de los diferentes grupos, fueron también acusadas de quedarse con dinero que, según señalaron, el propio director las obligaba a cobrar bajo supuestas actividades organizadas en el plantel.

Papás también denunciaron que en diferentes épocas les pidieron dinero para pagar el internet de la escuela, para realizar eventos, para la compra de playeras, y hasta bloques para la construcción de supuestas bodegas en el plantel. En aquel entonces, el director pidió a los papás llevar dos bloques por cada alumno y en caso de no llevarlos, debían pagarlos en efectivo.

La protesta obligó a la inmediata llegada de las autoridades escolares estatales.

El primero en acudir fue el Inspector de la Zona 35 de primarias, Profr. Gonzalo Pech Estrada y poco después llegó la maestra Martha Leticia Pinzón Cachón, Jefa del Sevtor 01 de Primarias de la Secretaría de Educación de Yucatán.

Tanto el Inspector, como la Jefa del Sector, confirmaron que el maestro Marcos Maldonado tiene un historial negativo en varios planteles donde se ha desempeñado y afirmaron que ya fue destituído como Director de la escuela, a la que ya no regresará nuevamente.

Incluso, al cesar a Marcos Maldonado, las autoridades educativas le retiraron las llaves de la escuela y se le prohibió la entrada a la institución, invitándolo a salir por la puerta de atrás.

Marcos Maldonado, insistió en todo momento en su inocencia y dijo que tiene 41 años de servicio y que siempre se ha desempeñado correctamente en sus encargos. Dijo que las autoridades se precipitaron y en cierta forma consideró injustificado su cese. Poco después se trasladó a la Secretaría de Educación Estatal, debido a que fue citado a comparecer. (ProgresoHoy.com)