Detienen a vecino de Chicxulub Puerto por matar y comerse a un gato

LA MASCOTA, DE NOMBRE PELUSA, LLEVABA VARIOS DÍAS EXTRAVIADA / SUS RESTOS FUERTON HALLADOS EN UNA MESA DEL PREDIO QUE HABITA EL AHORA DETENIDO

PROGRESO.– La Policía Municipal y la Policía Ecológica de éste municipio detuvieron este día a un sujeto en Chicxulub Puerto acusado por presunto maltrato animal y señalado directamente por su vecina de haberse comido un gato de nombre «Pelusa».

Tras la denuncia realizada en redes sociales por la joven Yazmíon D., agentes municipales acudieron al predio del sujeto ubicado en la calle 22 por 27 y 29 de esa comisaría, en donde se constató la presencia de los restos de un animal sobre una mesa.

Por lo anterior, y con base en la Ley Para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, se procedió al aseguramiento del sujeto, identificado como F.C.M.C.

El caso fue expuesto en redes sociales por la citada joven, quien publicó la siguiente historia:



MI VECINO SE COME A MI GATA.

QUIERO JUSTICIA POR LA GATITA Y POR LOS DEMÁS AFECTADOS.

CHICXULUB PUERTO, YUCATÁN.

COMO SUCEDIERON LOS HECHOS.

El día viernes 16 de diciembre del 2022 como había publicado (Gata extraviada), mi gata fue vista por ultima vez en mi domicilio, calle 22 por 27 y 29.

Ella siempre ha estado cerca, puesto que ya estaba hasta esterilizada y se iba un día máximo con una vecina.

Domingo ya nos empezábamos a preocupar, y salimos por su búsqueda, preguntamos a los vecinos y hasta nos fuimos a otras calles, ya que a 2 esquinas se encontraban los antiguos dueños de ella, se me fue regalada 2 años atrás, pero jamás se había ido hasta ahí, pero la desesperación nos hizo ir en lugares que nunca ella había visitado.

Quiero mencionar que alado del domicilio vive una persona sola, alias “F*****”, un señor que me ha hecho la vida imposible desde muy pequeña.

Mi padre le había preguntado días antes que si la había visto, en lo cual el respondió que «NO», no una vez se le pregunto, varias veces.

Muchos vecinos sabían que esa persona había crucificado a su mascota, y hasta terminó comiéndosela, en lo cual nadie mostró evidencia para se haga justicia, esa persona no siempre se encuentra en su domicilio, es una persona que no está bien, que la gente no ha hecho nada para detenerlo, ya que ha hecho varias “ASQUEROSIDADES “, lamentablemente algunos familiares de el siempre estaban de su lado y CONFIRMÓ que la mayoría de gente de esa calle son familiares de él, pues si se metían con él todos saltaban a defender lo indefendible.

El día de ayer una vecina que sabía que buscaba a mi gata me hablo, pues me había dicho que en su casa de él había una piel de un animal, parecido al de mi gata, en ese momento solté en llanto pues no quería imaginar que se trababa de mi gata.

Hoy 22 de diciembre del 2022 tuve que hacer unas entregas, en lo cual estuve fuera por un rato, recalcó que mi casa es de 2 pisos y en la parte de arriba se aprecia el terreno de esa persona.

La curiosidad me llamaba, al asomarme al patio logre ver una piel extendida en una mesa, acompañado de alimentos, (tortillas, verduras, etc),

ENTRE LLANTO, DESESPERACION, ASCO, Y SHOCK PSICOLOGICO, EN ESE MOMENTO HABLE A LOS QUE ME ACOMPAÑABAN, Y SI, LOGRARON CONFIRMAR LO QUE TANTO ME COSTABA ACEPTAR Y QUE NO QUERIA ACEPTAR, SI ERA LA PIEL DE MI GATA EXTENTENDIDA, DE UNA MANERA VIL Y ASQUEROSA ACOMPAÑADA CON LO QUE MENCIONE PREVIAMENTE

¿ COMO SE SUPERA ESA ESCENA GROTESCA Y TRAUMATICA?, ¿COMO SE SUPERA ESE DOLOR?, ¿como se supera algo que me dejará marcada de por vida? ¿Cómo se supera la pérdida de un ser noble que me daba alegría a mis dias e hizo mi infancia muy hermosa?

Esa «persona» si entre comillas, porque no es una persona, es un monstruo, no se encontraba en su casa en ese momento llamamos a las policías que en unos instantes llegaron.

Más tarde esa persona llegó a su domicilio, lo enfrentamos y saben que fue lo más asqueroso, vil, e INHUMANO? Que solo sonrió y dijo “SOLO POR ESO”, por favor alguien díganme como estar ante tanta sangre fría en esa respuesta.

Una persona que se comió a su propio perro, y ahora mi gata? Y no quiero imaginar si más animales fueron maltratados por el.

Que se debe esperar?

¿ESPERAN QUE TERMINE LASTIMANDO A UN NIÑO? O que le pase algo peor

Han desaparecido muchos animales de esa calle, no quiero imaginar lo más feo, pero de esa persona se puede esperar.

EL DÍA DE HOY CUENTO CON IMÁGENES, QUE MI BEBE TENGA JUSTICIA Y LOS DEMÁS QUE HAN PADECIDO.

OJALÁ LOS FAMILIARES LO LEAN, ¿COMO SE PUEDE JUSTIFICAR ESTE ACTO?

Les cuento esto para que se haga viral, para que la justicia se logre, ella no merecía terminar así, y menos por una persona loca y asquerosa.

Quiero JUSTICIA por PELUSA, una gata linda, una que nunca se metía en problemas, por personas como el la gente no está tranquila.

INVITO A TODA LA COMUNIDAD DE HACER VIRAL ESTA PUBLICACIÓN, GRUPOS, PÁGINAS, PARA QUE VEAN QUE CLASE DE PERSONA HACE ESTO.

La joven afectada exige justicia para su mascota y que se castigue a éste sujeto. Incluso, el diputado federal Rommel Pacheco ofreció apoyo a la joven afectada tras enterarse de lo sucedido.