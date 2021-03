Diálogo y trabajo conjunto con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo de Yucatán: Vila

Vila Dosal encabezó la toma de compromiso del Consejo Directivo 2021-2022 de la Canacintra Yucatán, que desde hoy preside Jorge Charruf Cáceres, en donde refrendó su compromiso seguir promoviendo al estado para que lleguen más inversiones que generen empleos para los yucatecos. / En ese marco, el Gobernador informó que ya se avanza en el proyecto Polo Tecnológico del Bienestar, que sería una zona dentro de Yucatán que tendría incentivos fiscales para el tema tecnológico y electrónico, la cual contribuiría a reducir la brecha de desigualdad que hay con otros lugares del país, atraería nuevas empresas y estaría generando más empleos.

MÉRIDA.– Al encabezar la toma de compromiso del Consejo Directivo 2021-2022 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Yucatán, el Gobernador Mauricio Vila Dosal reiteró la apertura de su administración al diálogo y trabajo conjunto con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo del estado mediante la llegada de nuevas inversiones que contribuyan a generar más empleos para los yucatecos.

Durante la ceremonia virtual, en la que también estuvo presente el dirigente nacional de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez, Vila Dosal mencionó como ejemplo de estos planes de desarrollo conjunto el proyecto del Polo Tecnológico del Bienestar, el cual ya está muy avanzado y que sería una zona dentro de Yucatán que tendría incentivos fiscales para el tema tecnológico y electrónico, la cual contribuiría a reducir la brecha de desigualdad que hay con otros lugares del país.

“El Polo Tecnológico del Bienestar forma parte de una serie de proyectos para los estados del sureste dentro del Pacto Oaxaca, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confiamos, porque tenemos el compromiso del presidente y él es un hombre de palabra, que en el momento en que se anuncie lo de Oaxaca, se va a estar anunciando también el Polo Tecnológico del Bienestar, lo cual, sin duda, nos daría condiciones únicas en el país y, también, sería un gran aliciente para poder estar atendiendo nuevas empresas y estar generando empleos”, puntualizó el Gobernador.

Al hacer uso de la palabra, el dirigente nacional de la Canacintra resaltó al Gobernador Mauricio Vila Dosal como un aliado de la industria y el empresariado yucateco, pues siempre se ha mostrado cercano a las inquietudes y necesidades de este sector.

Asimismo, Castellanos Férez destacó que resultados de las acciones emprendidas por el Gobierno de Vila Dosal en Yucatán, se cuentan con importantes ventajas competitivas, como su ubicación estratégica, niveles de seguridad, mano de obra calificada, certeza para invertir, el puerto de Progreso, entre otras. No obstante, recalcó que el tema energético, es el cuello de botella que va a restringir el despliegue de todas las capacidades del estado, al que calificó, como la joya del sureste.

Ante esta situación, el presidente nacional de la Canacintra externó su desacuerdo con la reforma en materia energética que promueve el Gobierno Federal, ya que atenta contra el desarrollo de México y Yucatán, por lo que indicó que los empresarios de la industria continuarán impulsando los espacios de oportunidad para el uso de energías limpias.

Acompañado de Jorge Charruf Cáceres, nuevo presidente de este Cámara y quien sustituye a Alberto Abraham Xacur, el Gobernador afirmó que el tema de energías limpias ha sido un eje al que se le ha dado un gran impulso, por lo que, en lo que va de su administración, se han invertido un total de 727 millones de dólares en proyectos relacionados con energías renovables, lo que ha permitido que actualmente se tengan en operación 2 parques fotovoltaicos y 3 parques eólicos, que en su conjunto suman 300 megawatts de capacidad instalada.

No obstante, Vila Dosal señaló que, con la reciente aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, existe una gran preocupación, tanto por los proyectos que están operando como los que se pondrán en marcha, así como por la política energética y los costos económicos que pueda generar a futuro, ya que son 70 mil millones de pesos en inversiones los que están en riesgo, por lo que se estará al pendiente del proceso jurídico que se llevará a cabo ante el amparo que ya fue interpuesto.

Por otro lado, en el tema del abasto de gas natural, el Gobernador aseveró que Yucatán no podrá industrializarse al 100 por ciento si no llega el suficiente gas natural, sin embargo, añadió que se ha avanzado en este rubro porque actualmente está llegando, prácticamente, el doble de lo que llegaba antes, pero aún no se cubre la capacidad de los 250 mil pies cúbicos que tiene el ducto y las necesidades de Yucatán son de 600 mil pies cúbicos diarios. Ante ello, señaló que seguirá haciendo las gestiones necesarias ante la Federación para dar atención al tema.

Sobre la suficiencia energética, Vila Dosal también indicó que, resultado de las gestiones que se han hecho, se tienen en puerta los proyectos de construcción de dos plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Mérida IV, con 521 Megawatts de capacidad instalada, y a la que se le sumará la central de 1,037 Megawatts que se encontrará en Valladolid.

En tanto se avanza en esos temas, el Gobernador recordó que el Gobierno del Estado, junto con Banverde, presentaron un esquema a través del cual, empresas pueden acceder a financiamiento para la adquisición de paneles solares que les ayuden su sostenibilidad, además de que en los primeros 6 meses no van a pagar energía eléctrica y no será hasta el séptimo mes que empezarán a pagar sus recibos.

Ante el año particularmente complicado que ha derivado de la pandemia y fenómenos meteorológicos, Vila Dosal apuntó que, mientras en el primer semestre del 2020 la economía nacional caía en casi 11%, en Yucatán cayó 8.9% con respecto al mismo período de 2019. Además, en ese año, se registró la pérdida de más de 21 mil 600 empleos formales de marzo a diciembre de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es por ello que, continuó el Gobernador, el Gobierno del Estado ha apoyado en la medida de sus capacidades a este sector y todos los empresarios del estado, a través de créditos, incentivos fiscales, entre otras cosas, que han colocado a Yucatán como el estado de México que más apoyos ha dado relacionados con el empleo a través de subsidios, incentivos fiscales y créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, con 20 programas implementados.

Como fruto de estos esfuerzos, Vila Dosal señaló que, en lo que va de la administración e incluso a pesar de la pandemia, se han anunciado inversiones que suman en su conjunto prácticamente 90 mil millones de pesos y que generarán, en los próximos años, más de 234 mil empleos directos e indirectos, a lo que se le suman otros proyectos que se encuentran en proceso de concretarse, entre las que mencionó el interés de Fincantieri de construir un astillero, la ampliación del Puerto de Progreso y la inversión de Oxxo.

De igual forma, el Gobernador informó que se continúa avanzando en el proyecto de ampliación del puerto de Progreso, además, se ve con muy buenos ojos la construcción de un nuevo aeropuerto por parte de la iniciativa privada para atender el crecimiento del estado y, por otra parte, se estará dando a conocer una convocatoria para la selección de un proyecto a llevarse a cabo en el terreno de la ex-estación de trenes “La Plancha”, donde se integre la iniciativa de los vecinos para realizar un parque y la de la Federación de crear una estación del Tren Maya, no obstante recordó que este terreno corresponde al Gobierno Federal.

Frente a las vacaciones de Semana Santa, que se encuentra próxima, Vila Dosal reiteró su llamado a los yucatecos a tomar este tiempo con prudencia y hacer las actividades siguiendo todas las medidas de higiene, así como a las empresas a mantener, en la medida de lo posible, el esquema de trabajo en casa hasta que la vacunación se haya dado en el 100 por ciento de la población yucateca.

Tras dar un balance sobre los avances de proyectos estratégicos para el estado, los cuales se encuentran avanzando, el Gobernador indicó que, en el tema de vacunas contra el Coronavirus, seguirá insistiendo en que inocule a todo el personal de salud público y privado; en que se incluya a paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); y que se empiece a planificar la vacunación en los municipios donde el virus se encuentra más activo, como lo es Mérida, Temax y Tizimín.

Finalmente, Vila Dosal reiteró la solicitud al Gobierno federal de ampliar el convenio macro que tiene con la farmacéutica Pfizer para que los Gobiernos estatales interesados puedan realizar la compra consolidada de vacunas contra el Coronavirus, puesto que la farmacéutica Pfizer ha hecho un ofrecimiento de vender a Yucatán 400 mil dosis de vacunas, teniendo el lapso entre abril y septiembre, como fechas posibles.

A su vez, el presidente entrante, Jorge Charruf Cáseres, señaló que su administración continuará construyendo, junto con el Gobierno del Estado, las condiciones para que Yucatán sea un estado exitoso y continúe en su recuperación, por lo que reiteró su disposición de seguir trabajando de manera coordinada y promoviendo una comunicación constante y directa con todos los órganos de gobierno.

«Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno para incentivar la industria en el interior del estado y fortalecer a quienes ya están, para seguir potencializando las capacidades de Yucatán y mejorando las condiciones de vida de los yucatecos», resaltó.

Por último, el presidente saliente, Alberto Abraham Xacur, afirmó que, en Yucatán, se supo trabajar en equipo, sumando esfuerzos y trabajando de la mano con las autoridades estatales. Tanto así, señaló, que participaron en diversas mesas de diálogo para la toma de decisiones en materia presupuesto, reactivación económica y protección a la salud.

En ese sentido, el empresario agradeció al Gobernador Vila Dosal y su equipo de trabajo por la invaluable cooperación y apertura al diálogo, quienes siempre estuvieron dispuestos a escuchar las ideas aportadas por los empresarios; al tiempo que resaltó el respaldo que la administración estatal ha brindado a la industria, especialmente en el tiempo de crisis que se está viviendo actualmente.