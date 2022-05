Diputados aprobarán nuevas tarifas del Sendero Jurásico de Progreso

EL AYUNTAMIENTO ABRIRÍA EL NUEVO PARQUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, UNA VEZ QUE EL CONGRESO HAYA AUTORIZADO LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2022 DEL MUNICIPIO



PROGRESO.– El Ayuntamiento de Progreso solicitó al Congreso del Estado la modificación de su Ley de Ingresos 2022, con el fin de poder cobrar la entrada al llamado «Sendero Jurásico», el nuevo atractivo turístico que promueve en terrenos de la comisaría de Chicxulub Puerto.

El nuevo parque, como informamos, todavía no es inaugurado. en varias ocasiones se ha informado de su posible apertura, pero ésta no ocurre todavía.

Al respecto, el Ayuntamiento ha venido informando que ésto se debe a que el personal está en capacitación. Si bien en parte es cierto, el principal motivo de que no haya abierto es porque el Ayuntamiento no está facultado legalmente para cobrar la entrada al lugar, pues las tarifas no están contempladas en su Ley de Ingresos.

Ahora, con la modificación solicitada, la cual se espera que sea aprobada sin mayores problemas por parte de los diputados en el Congreso, el Ayuntamiento porteño ya podrá abrir el nuevo parque y realizar los cobros estipulados.

INICIATIVA SE DISTRIBUYE ESTE MIÉRCOLES 25…

Aunque el proyecto del Sendero Jurásico se viene desarrollando desde hace meses, fue apenas hace un par de semanas que el Ayuntamiento solicitó al Congreso la modificación de su Ley de Ingresos para poder efectuar los cobros.

La solicitud de la Iniciativa de Decreto para la Modificación de la Ley de Ingresos 2022 del Ayuntamiento de Progreso fue solicitada por el alcalde Julián Zacarías Curi, y será distribuida este miércoles 25 de mayo entre los diputados de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, durante la sesión programada para las 8:30 de la mañana. La comisión es presidida por el diputado panista Jesús Pérez Ballote.

LAS TARIFAS DEL SENDERO JURÁSICO…

Como se sabe, el cobro por la entrada al nuevo parque, que promete ser toda una experiencia para los visitantes, también ha generado críticas y opiniones encontradas. Algunos lo consideran caro y otros señalan que la tarifa de entrada es razonable, en comparación con otros atractivos que hay en Mérida y diferentes puntos del Estado. Otros más señalan que será un atractivo llamativo para el turismo nacional y extranjero y dejará derrama económica para la Comuna.

Si bien la entrada será gratis para los progreseños de lunes a viernes, los locales deberán pagar su entrada si van sábados ó domingos.

Las tarifas que se cobrarán, según lo que ha informado el Ayuntamiento de Progreso, son las siguientes:

* Niños de 3 a 10 años $100 pesos

* Jóvenes de 11 a 17 años $150 pesos

* Adultos de 18 años en adelante $200 pesos (Adultos mayores con Inapam pagan la mitad)

* Los extranjeros pagarán 10 dólares por la entrada.

(ESTAS SON LAS TARIFAS QUE SE HAN ANUNCIADO, AUNQUE ES POSIBLE QUE EN LA MODIFICACIÓN TENGAN VARIACIONES)

El Sendero Jurásico contempla inicialmente un paseo de 500 metros al aire libre, con réplicas de dinosaurios a tamaño real, actividades temáticas que cuentan la historia de la extinción de los dinosaurios y el cráter de Chicxulub, guiadas por trabajadores del sitio, escenarios con realidad aumentada y audio guías, entre otras cosas.

La construcción de la primera etapa de este nuevo parque, fue patrocinada con unos 60 donativos de empresas privadas que invirtieron unos $5 millones de pesos -según el Ayuntamiento-, y que a cambio del dinero que aportaron, tendrán publicidad en lugares visibles a lo largo de todo el paseo turístico.

Se espera que una vez que se aprueben los nuevos cobros para incluirlos en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, el parque inaugure en los próximos días, posiblemente este mismo fin de semana, o en el transcurso de la próxima. (#EntératePrimero en ProgresoHoy.com)