Diputados aprueban en comisiones minutas federales

En la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad tres dictámenes de minutas para reformar la Constitución Política de México, enviados por la Cámara de Senadores: uno para reformar el artículo 74, en materia de partida secreta, que propone que no existan partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación; el segundo para reformar el artículo 43, con el objetivo de modificar el nombre de la entidad federativa de Veracruz a Veracruz de Ignacio de la Llave y el tercero para reformar el nombre de la entidad federativa de Michoacán a Michoacán de Ocampo.

Además, acordaron continuar el análisis de la minuta para adicionar la fracción XXIII Bis al artículo 73, en materia de seguridad privada, y se esperarán propuestas de las y los diputados hasta el viernes próximo.

Por otro lado, se encargó la ficha técnica y el cuadro comparativo de la iniciativa que reforma la base sexta del artículo 77 de la Constitución Política del Estado y por el que se deroga la fracción II del artículo 35, se reforma el artículo 39 y se reforma la fracción VII del artículo 56, todos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, suscrita por la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, y que tienen como objetivo de modificar la forma en la cual se celebran los informes de gobierno.

De igual forma, se distribuyó una propuesta del diputado de Morena, Miguel Candila Noh, en relación a la iniciativa antes mencionada.

La también coordinadora de la fracción del PAN, argumentó que el motivo principal de la propuesta es acotar los actos públicos con motivo de los informes anuales de los presidentes municipales.

Recordó que por la pandemia de Covid-19, los alcaldes se adecuaron a hacer actos privados en redes sociales para difundir su informe, por lo que ante esta situación y sentando un precedente, es conveniente reformar las leyes, para que no sea una costumbre sino una obligación, así como entregar el documento correspondiente al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado (ASEY).

Por su parte, el Coordinador de la Fracción parlamentaria del PRI, Felipe Cervera Hernández, resaltó la importancia de la iniciativa y señaló que vale la pena enriquecerla para que no se mal interprete, y que no se piense que lo que se quiere es menos rendición de cuentas, si no por el contrario facilitar que se pueda rendir cuentas sin poner en riesgo a la sociedad, y que se incrementen las formas de rendición de cuentas hasta donde lo permita la legislación.

“Que no se confunda el deber informar y el deber publicitar los informes, con un acto meramente social”.

El coordinador de la fracción de Morena, Candila Noh, manifestó que presentó su propuesta porque no se debe evitar la solemnidad, “ni poner la pandemia como pretexto para hacer actos indebidos”, y entre su propuesta se encuentra planteado que a los regidores se le debe entregar el informe municipal ocho días antes, para que lo puedan leer y analizar.

En el mismo sentido, el diputado del PRI, Enrique Castillo Ruz, mencionó que el informe municipal es parte de la obligación de un mandatario, por lo que propuso que también se pueda contemplar de manera digital, para que la sociedad tenga acceso a ello.

En asuntos generales, la diputada Silvia López Escoffié, solicitó conocer cuál es el proceso que se le está dando a nueve iniciativas que fueron presentadas por ella y la legisladora, Milagros Romero Bastarrachea, turnadas a la mencionada comisión permanente; para lo cual, la presidenta del cuerpo colegiado adelantó que en la próxima sesión presentará un calendario para su proceso legislativo e informó que hasta ahora se han avalado 86 productos y 43 quedan pendientes.

Excelencia docente

En la comisión de postulación “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, sus integrantes aprobaron por unanimidad entregar dicho galardón al profesor José Dolores Chan Cuevas por su destacada labor en la docencia y su sobresaliente impulso al desarrollo de la educación en el estado, ya que es un maestro dedicado a reforzar las tecnologías de la información y comunicación, así como del desarrollo humano.

El presidente de la comisión, Miguel Rodríguez Baqueiro, señaló que hay maestros que se han destacado por hacer de su profesión, una labor muy apegada al tema de su comunidad, extralimitándose, ayudando a su comunidad, viendo la docencia de otra manera y dando resultados.

En su turno, el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, expresó que dicho reconocimiento es significativo para las y los maestros, además de que hubo una buena participación al presentarse nueve candidatos, “el reconocimiento busca resaltar el trabajo docente, que se hace por la sociedad, las maestras y los maestros están cumpliendo por el estado”.