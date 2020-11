Diputados exhortan cumplir con pagos a docentes del Programa de Escuelas de Tiempo Completo

MÉRIDA.– Las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo para solicitar a la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, para que realice todos los trámites, acciones y gestiones ante el Gobierno Federal para efecto de que se cumpla a los docentes de Yucatán pertenecientes al Programa de Escuelas de Tiempo Completo con el pago o remuneración de los días que se adeudan correspondientes al primer y segundo semestre del año 2020.

El Acuerdo que fue presentado por el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, también exhorta el Gobierno Federal para efecto de que, a la brevedad, envíe a esta Entidad los recursos aprobados y destinados para este ejercicio fiscal que correspondan al Programa de Escuelas de Tiempo Completo para solventar los adeudos de pagos, remuneraciones o cualquier otro concepto al que haya lugar para los docentes pertenecientes a dicho programa en el Estado de Yucatán.

Aguilar Castillo, recordó que, desde hace días, un grupo de maestras y maestros pertenecientes al Movimiento Nacional de los Trabajadores de la Educación de la Escuelas de Tiempo Completo, han pedido la intervención y apoyo de sus representantes populares ante la ausencia de una respuesta formal por parte de las autoridades educativas locales y del propio gobierno federal.

“La problemática estriba en que no les han sido pagadas compensaciones de acuerdo a lo que han trabajo, específicamente por el primer semestre del año en curso, así como lo correspondiente al segundo semestre que actualmente se encuentra corriendo, es decir, no han visto remunerado su esfuerzo y su dedicación por la docencia en la entidad”, recalcó.

En la Sesión Ordinaria de este miércoles, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad la creación de la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama para el Estado, promovida por la Fracción de Movimiento Ciudadano.

La coordinadora de la Fracción de MC, Silvia López Escoffié, informó que esta nueva ley se crea un Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento integrado por la Secretaria de Salud, la Secretaría de las Mujeres, representantes de los ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de salud y académicas para dar puntual seguimiento a las acciones realizadas por el Gobierno del Estado.

“La iniciativa contempla implementar jornadas de salud en diversos puntos del Estado, ofrecer pláticas sobre detección oportuna de Cáncer de Mama, realizar estudios de mastografía de manera gratuita, eficiente, oportuna y de calidad; así como crear programa de consejería con el propósito de informar y orientar a la paciente durante el proceso de la enfermedad”, detalló.

El diputado del PAN, Manuel Díaz Suárez, indicó que la nueva Ley cuenta con 36 artículos en cinco capítulos y cinco transitorios, y busca fortalecer las políticas públicas en materia de salud, en específico, para disminuir y atender a las personas que padecen dicha enfermedad.

“La coordinación integral entre todas las instituciones para abordar la atención sobre el Cáncer de Mama e ir más allá de lo que dice la norma oficial mexicana, para impulsar la prevención y la detección temprana, así como mayor disponibilidad de mastografías gratuitas”, añadió.

Por otro lado, se regresó a la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, la terna de candidatas a ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), para el trámite correspondiente.

Toda vez que ninguna de las aspirantes: Adriana de León Carmona (5), María Gilda Segovia Chab (14) y Maury Zayuri Valle Valencia (6), consiguió el número de votos de las dos terceras partes del pleno de la LXII Legislatura, para ser designada al puesto, como lo estipula la Constitución Política de Yucatán.

En otros temas, se turnó a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la solicitud para que se derogue la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Seyé, Yucatán”, signado por la alcaldesa, Lizbeth Cauich Puch.

Al mismo cuerpo colegiado, fue enviada la iniciativa para reformar la Ley General de Hacienda del Estado, en materia de servicios que presta el Poder Legislativo del Estado; así como a la Comisión de Derechos Humanos, la iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Social para el Estado, ambas propuestas del diputado del PRI, Felipe Cervera Hernández.

En asuntos generales, la diputada de MC, Silvia López, presentó una iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y para adicionar el párrafo quinto a la fracción IV del artículo 98 de la Constitución Política del Estado, para homologarla con la Ley general, en materia de indemnización a particulares.

“Los ciudadanos que se vean vulnerados en los mismos, tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases y lineamientos que establezcan las leyes, esto en virtud, de que nuestro Estado no tenía contemplado ésta garantía indemnizatoria derivada de un mandato expreso de Ley Suprema, disposición legal que beneficiaría a la ciudadanía yucateca”, detalló.

Su compañera de bancada, Milagros Romero Bastarrachea (MC), también presentó una iniciativa para crear la Ley que declara a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Patrimonio Cultural del Estado y crea la entidad “Organismo para el Impulso y Continuidad de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Adolfo Patrón Luján”.

De la misma manera, la diputada del PRI, María Moisés Escalante, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Víctimas, con la finalidad de garantizar la reparación integral del daño de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, y procurar el cumplimento de la función de progresividad de estos derechos.

En su turno, la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, con el objeto de instaurar la figura del “Parlamento Juvenil” como un espacio de participación ciudadana, integrado por 25 jóvenes, donde podrán manifestar pensamientos, ideas, intereses y opiniones, para que en forma colegiada y a través del diálogo, elaboren propuestas para contribuir al desarrollo integral de la sociedad yucateca.

“Y con el objetivo de visibilizar las acciones y facilitar el acercamiento a los procesos legislativos, también propongo reformar el nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, para pasar a ser Comisión Permanente de Derechos Humanos y Juventud”, agregó.

Así mismo, la diputada de Morena, Leticia Euán Mis, entregó un documento donde solicita los recursos Financieros, Humanos y Materiales que el Honorable Congreso del Estado, a través de la Junta de Gobierno, ha proporcionado a la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), durante el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 2018; del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019 y del 1 de enero al 31 de octubre del año 2020, para el cumplimiento de sus funciones; así como otros puntos.

El coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, aclaró que siempre ha respetado las decisiones de su compañera de bancada y nunca se ha ejercido violencia política en su contra, como ella sugirió.

Al igual que la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, manifestó que no les correspondía firmar el documento de solicitud sino a las oficinas correspondientes porque son datos, que incluso se pueden consultar, mientras que expresó que las diferencias internas no se divulgan en una Tribuna, al referirse a la acusación de Euán Mis de que su Fracción no la apoyó en el tema.

El diputado del PRI, Felipe Cervera Hernández, expresó que la diputada Euán Mis tiene todo el derecho de pedir el manejo de los recursos económicos y humanos, la cual se le otorgará, mientras que puntualizó que las Fracciones Parlamentarias y Representaciones no reciben algún recurso extra, porque si bien la ley establece esa posibilidad, en esta Legislatura no se hace valida.

También en asuntos generales, el diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, resaltó que para 2021, se prevé una disminución del 9% en las participaciones federales a las entidades y a los municipios, por lo que el dinero que llega como participaciones, aportaciones y convenios a los estados y municipios se redujo en términos reales en 138 mil millones de pesos.

“Hace unos meses se recortaron fondos importantes y fideicomisos, ha habido recortes en el ramo 23 y en el ramo 33, y que la recaudación general tuvo un descenso del 6% esto hace que la reformulación tenga como resultado menos dinero para los estados”, resaltó.

De la misma manera, se dio a conocer un oficio de la Legislatura de Guanajuato y se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo jueves 26 de noviembre del año en curso a las 11 de la mañana.