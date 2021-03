Diputados reciben respuestas pendientes del II Informe de Gobierno

MÉRIDA.– Los 25 diputados recibirán las respuestas a las preguntas no contestadas durante la comparecencia de los funcionarios estatales, en el marco de la Glosa del II Informe de Gobierno, al darse a conocer la recepción de los oficios respectivos durante la Sesión Ordinaria de este jueves.

En entrevista otorgada a los medios de comunicación, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández (PRI), comentó que las respuestas ahora serán evaluadas por las y los legisladores para emitir sus opiniones y compartirlos con la sociedad, ya que todos los temas incluidos son importantes.

“La aplicación de los recursos públicos, estamos viendo una serie de situaciones que queremos dejar en claro, que se ejerzan con transparencia y efectividad, para eso estamos solicitando esa información”, añadió.

Consuelo Zavala

En la plenaria, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular, con el voto en contra de la diputada Silvia López Escoffié, otorgar el Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo” a la doctora Julia Guadalupe Pacheco Ávila, por sus destacadas contribuciones de investigación en materia de medio ambiente.

Por tal razón, se convocó a la siguiente Sesión Solemne el próximo lunes 8 de marzo del presente año a las 12 horas para entregar dicho galardón, en el marco del Día Internacional de la Mujer; además, se dieron a conocer oficios de las Legislaturas de Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tamaulipas.

Vacunas contra Covid-19

En asuntos generales, el diputado del PAN, Manuel Díaz Suárez, hizo un llamado al Gobierno Federal para que sean empáticos y apliquen las vacunas contra el Covid-19 a todo el personal de salud, de instancias públicas y privadas, ya que existen manifestaciones de este sector, entre doctores y enfermeras, de no haber recibido las inoculaciones.

Agregó, que se necesitan al menos 100 mil dosis en Yucatán para que los trabajadores de la salud estén cubiertos, pero actualmente no tiene una claridad de las dosis aplicadas, ya que primero se dijo que se habían realizado 27 mil y después informaron que 68 mil.

“Seamos empáticos y estemos pendientes del proceso de vacunación, pero sí hago un llamado de atención a las autoridades federales para que sean empáticos, ya que ahora toca el turno a los adultos mayores; al igual que a las autoridades estatales para que sean insistentes para que este proceso de vacunación se pueda llevar a cabo”, enfatizó.

Ante esto, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, respondió que no se debe politizar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y solicitó valorar el gran esfuerzo del Gobierno Federal para adquirir las dosis.

Por otro lado, la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar, también pidió considerar que se aplique la vacuna a todo el personal que trabaja en centros de salud y hospitales, es decir, administrativos, de limpieza, entre otros; al igual que consideró como héroes a los trabajadores de la salud que arriesga su vida y hasta la de sus familiares, por lo que también hizo un llamado al Gobierno de Yucatán “para que haga las gestiones necesarias para replantear esta estrategia para que todo el personal de salud pueda recibir esta vacuna”.

Iniciativas

En otros temas, la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado, para evitar la trasgresión a los derechos de las personas adultas mayores y a recibir en igualdad de condiciones todos los programas y oportunidades.

De la misma manera, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado, con el fin de otorgarles refugio a las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, de género y tentativa de feminicidio.

Además, la propuesta busca implementar un dispositivo llamado pulso de vida para que estas féminas que cuentan con un micrófono para hablar directamente a la policía cuando se sientan amenazadas, así como un geolocalizador para que acudan cuando accionen un botón de pánico.

“Estos aparatos existen y se aplican en otras entidades con mucho éxito, reduciendo los delitos, entre ellos el costo de la vida para una mujer, así como otorgar asesorías jurídicas y psicológicas”, recalcó.

En temas similares, la diputada Milagros Romero Bastarrachea, hizo un llamado a la sociedad para que las mujeres no sigan siendo violentadas, al igual que al nuevo Fiscal General del Estado, para no dar carpetazos a los casos en la materia porque “el machismo está marcado en nuestra sociedad y no podemos seguirle cerrando la puerta a las mujeres a una vida libre de violencia o acceso a la justicia”.

Así mismo, la diputada Silvia López presentó una iniciativa para que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción rinda un informe anual de actividades por escrito ante el Congreso del Estado y faculte a la comisión permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción citar la comparecencia del titular de dicho organismo.

La propuesta, continuó, reforma la Constitución Política de Yucatán, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, en materia a lo antes expuesto.