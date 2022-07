Diputados votan a favor de solicitudes de financiamiento para mejoras en Mérida y el nuevo Ietram

LA LEGISLADORA DEL PRI FABIOLA LOEZA «TRAICIONÓ» A SU BANCADA, PUES TRAS DAR UN DISCURSO EN CONTRA, TAMBIÉN VOTÓ A FAVOR

MÉRIDA. – – Durante el Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron por mayoría, los proyectos de decreto de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal que contiene las iniciativas para solicitar diversos financiamientos encaminados al mejoramiento de la movilidad.

El primero sobre la solicitud del Gobierno del Estado para que se autorice contratar en los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023 uno o más financiamientos hasta por $1, 735, 000, 000 para implementar el proyecto “IETRAM y obras complementarias” que constituye inversión pública productiva para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento o conservación de infraestructura vial urbana y se modifica la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

En el segundo, la solicitud del Ayuntamiento de Mérida para que se autorice contratar durante el Ejercicio Fiscal 2022 uno o más financiamientos hasta por $350 millones que se destinarán para inversión pública y reformar los artículos 3 y 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida para el Ejercicio Fiscal 2022.

Al hacer uso de la voz, el diputado del PAN, Jesús Pérez Ballote, aseguró que en ambos dictámenes lo que se busca es brindar una mejor calidad de vida y movilidad, trayendo consigo importantes beneficios en materia de inversión, infraestructura y servicios públicos para Mérida.

En cuanto al IETRAM, el diputado argumentó que es una obra de infraestructura de transporte público de alta calidad que va a conectar, mediante tres rutas eléctricas los municipios de Mérida, Kanasín y Umán, además de que es una innovación en movilidad urbana, único en América Latina traerá beneficios a la población yucateca y detonará el crecimiento económico.

Vida Gómez Herrera, diputada de Movimiento Ciudadano, señaló que la principal motivación para ir en favor de las iniciativas fue la coincidencia que tiene con su agenda de trabajo pues en ambos temas se prioriza la movilidad, siendo esta una de las causas que se defienden y promueven tal como se ha demostrado en los tres foros de parlamento abierto en donde se habla del tema.

La diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, aseguró que “este trabajo coordinado representa la voluntad política inquebrantable del Gobierno de México, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal para complementar las obras de infraestructura y los proyectos estratégicos que se están desarrollando en nuestro estado y en esta región del país”.

El representante del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, explicó que luego de realizar un análisis a profundidad llegó a la conclusión de apoyar y votar a favor del proyecto tanto del Ayuntamiento como del Gobierno pues se encaminan para acciones que beneficiarán a las yucatecas y los yucatecos.

Jazmín Villanueva Moo, diputada de Morena, destacó la importancia del trabajo coordinado entre los gobiernos, estatal y federal y la iniciativa privada en beneficio fundamental de la población, que al final es a quien se debe dar respuesta.

En contra, la diputada del PRI, Fabiola Loeza Novelo expresó “que no acompañar la propuesta de endeudamiento del Ayuntamiento de Mérida a largo plazo y, por ende, votar en contra de la misma, no obedece a una cerrazón a ultranza, si no que se sustenta en un análisis serio y a conciencia de la situación actual de las finanzas del Ayuntamiento de Mérida, y de la evaluación de las diversas posibilidades que existen para cumplir con el objetivo que se plantea sin la necesidad de la adquisición de más deuda pública”.

Pese a que se pronunció en contra, la diputada votó a favor de los endeudamientos, lo que fue considerado como una «traición de último minuto». Solo los priistas Gaspar Quintal y Karla Blanco votaron en contra y tras ver el voto a favor de su compañera de bancada, se les vio muy contrariados.

Por último y también en contra, el diputado Gaspar Quintal Parra (PRI) aseguró que en el proyecto denominado IETRAM y obras complementarias contenido en la iniciativa, no se analiza su rentabilidad económica y social y tampoco se plantean mecanismos que aseguren el uso eficiente, seguro y rentable del empréstito.

Al término de la votación, se dio por clausurado el Cuarto Período Extraordinario de Sesiones.