Distribuyen apoyos estatales a pequeños productores yucatecos (FOTOS)

Para fortalecer la actividad productiva para autoconsumo en el campo y contribuir a generar ingresos para las familias con el excedente de la cosecha, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal puso en marcha la entrega de 2,400 paquetes de semillas de frijol para siembra en apoyo de los pequeños productores de los diversos municipios en el estado.

En intensa gira de trabajo por los municipios de Opichén, Sotuta, Cantamayec, Tahdziú, Chacsinkín y Tixméhuac, el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, supervisó la entrega de las semillas de la leguminosa a los productores de dichas demarcaciones, en un acto que refrenda el respaldo de la administración estatal para los hombres y mujeres del campo.

El productor Natividad May Pool del municipio de Tixméhuac, quien recibió el apoyo de frijol en manos del secretario de Desarrollo Rural, manifestó estar agradecido con esta ayuda que era muy requerida por su familia, por lo que de inmediato preparará su tierra en la parcela para sembrar.

“Estoy muy agradecido con el Gobernador Mauricio Vila Dosal, pues la semilla llegó en buen momento, no solo yo estoy contento, también los demás compañeros, que han sido beneficiarios con bultos de azúcar; estoy contento, pues no habían llegado varios apoyos tan seguido acá en el pueblo, la gente lo tiene en cuenta”, indicó May Pool.

Para la productora María Martín Och, del municipio de Opichén, quien recibió un bulto de frijol, narró que, después del paso de los fenómenos naturales, algunas siembras en su pequeña unidad productiva se dañaron por el exceso de agua, y ahora empiezan a sembrar de nuevo, por lo que la semilla de frijol le traerá esperanzas para obtener unos ingresos adicionales y poder recuperarse poco a poco.

“Acá en el municipio siembro un poco de cacahuate, en ocasiones chiles en variedades, pero no es suficiente, a veces quiero comprar otras semillas, pero no me alcanza, de modo que la llegada del apoyo me ayuda mucho, sobre todo que no me costó ningún peso, agradezco al Gobierno del Estado que nos tenga en cuenta”, señaló la mujer.

Por su parte, el titular de la Seder señaló que el apoyo del frijol, forma parte del compromiso que se tiene con todos los productores en el estado ya que con esta semilla en breve los productores estarán cosechando las leguminosas para la alimentación de sus familias.

“Yo crecí en el seno de una familia trabajadora dedicada al campo, y puedo entender las necesidades de esta área, es por eso que desde que entramos a servir a los yucatecos hemos trabajado todos los días para obtener los recursos necesarios para que los apoyos continúen llegando de manera directa a los hombres y mujeres dedicados a labrar la tierra”, afirmó el funcionario estatal.

Díaz Loeza señaló que, el campo sin duda ha sido muy afectado con el paso de los fenómenos naturales, así como la pandemia que paralizó la comercialización de los productos hacia otros mercados, sin embargo, aseveró, desde el Gobierno del Estado no bajamos la guardia, seguimos tocando puertas para apoyar a los productores, pues el programa Peso a Peso nuevamente cumplió su objetivo de apoyar a poco más de 13 mil productores, y por ahora también se realiza una entrega de bultos de azúcar.

Recordó que este año ha sido muy complicado, pero a pesar de todo lo malo que ha tenido el 2020, la actividad del campo no se detiene y no se detendrá porque las tierras del estado están llenas de oportunidades.

Muestra de ello, apuntó el titular de la Seder, en la actividad apícola, que se realiza en todos los municipios del estado de Yucatán, más de 12 mil apicultores se dedican a la actividad y al cuidado de las abejas esenciales para la conservación del planeta, es por eso que el apoyo de la azúcar es necesario.

Por último, Díaz Loeza exhortó que ahora más que nunca, los yucatecos deben continuar con las medidas de higiene y prevención ante la pandemia del Coronavirus, pues la salud de las familias yucatecas es lo más importante.

“Si nosotros seguimos todas las medidas sanitarias principalmente, el uso del cubrebocas, lavar las manos y la sana distancia, ayudaremos a vencer esta pandemia para que el año 2021 sea mucho mejor para todos”, finalizó.