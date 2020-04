Domino’s Pizza reconoce el trabajo de Policías de Progreso en la contingencia

CONTRA LO QUE DIJERON EN UN PRINCIPIO, AUTORIDADES DECIDIERON DESEMBARCAR LA NOCHE DEL MARTES A LOS PASAJEROS Y TRIPULANTES DEL CRUCERO MARELLA EXPLORER 2 CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS COVID-19 / JUSTIFICARON LA ACCIÓN COMO UN APOYO HUMANITARIO SOLICITADO POR LA EMBAJADA BRITÁNICA Y EL GOBIERNO FEDERAL

PROGRESO.– Contra lo que ofrecieron inicialmente las autoridades, los pasajeros del crucero Marella Explorer 2, que llegó el lunes a Progreso procedente de Barbados, sí fueron desembarcados en esta ciudad para posteriormente enviarlos por carretera al aeropuerto de Mérida y abordarlos en un vuelo hacia sus países.

Manteniendo hermetismo al respecto, los pasajeros fueron desembarcados anoche, con el fin de que los habitantes no se percataran del traslado, pues muchos no estuvieron de acuerdo en que en Progreso sí se acepte la embarcación que fue rechazada en otros puertos internacionales, precisamente por tener a pasajeros enfermos de Coronavirus Covid-19.

Los pasajeros fueron no fueron desembarcados del crucero turístico el lunes, sino el martes.

El lunes solamente bajaron a un solo pasajero de 71 años en estado crítico (presuntamente para internarlo en un hospital de Mérida) y ayer martes bajaron a un total de 48 personas (46 pasajeros y 2 tripulantes) para enviarlos por avión a Reino Unido, según confirmó este día la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), a través de un comunicado.

Como informamos el lunes, antes que cualquier otro medio, trabajadores portuarios alertaron de la llegada del crucero turístico con pasajeros y tripulantes enfermos, procedente del puerto de Bridgetown, Barbados.

Los trabajadores portuarios denunciaron que las autoridades pretendían bajar a los pasajeros a escondidas, lo que finalmente ocurrió con el argumento de que fue un apoyo humanitario solicitado por la Embajada Británica en México y el Gobierno Federal.

Incluso, autoridades de la API borraron de sus registros del arribo de la embarcación al puerto de Progreso, pero poco después el agente naviero y consignatario de la nave, Jorge Baqueiro, confirmó la llegada de la nave turística, para la cual incluso solicitó servicio de remolcadores.

Esto acrecentó aún más las críticas de los habitantes de Progreso por temor a más contagios en medio de la pandemia, por lo que finalmente las autoridades determinaron dar marcha atrás y no autorizar el atraque del crucero, el cual se quedó fondeado el lunes a unos 10 kilómetros frente a las costas de Yucatán. Ese mismo lunes, solo desembarcaron a un pasajero.

Sin embargo fue ayer martes, a las 10 de la noche, que la Secretaría de Marina, a bordo de dos embarcaciones habilitadas con protecciones plásticas alrededor (propiedad del mismo crucero) y con personal debidamente protegido, realizó el desembarco de los 48 pasajeros y tripulantes del crucero Marella Explorer 2, propiedad de la naviera alemana Tui Cruises.

Los extranjeros, en su mayoría británicos, fueron subidos a camiones de turismo y trasladados en la carretera Mérida-Progreso hasta el aeropuerto, en donde abordaron un vuelo hacia su país. Bajo ese argumento, las autoridades señalan que los extranjeros «no pisaron Progreso».

Según la Semar, este apoyo se realizó con base en el Protocolo General de Atención a Embarcaciones Mayores que arriban del extranjero a puertos mexicanos. Fueron recibidos por personal de Sanidad Internacional, Instituto Nacional de Migración, y Capitanía de Puerto, para luego llevarlos al aeropuerto de Mérida. (ProgresoHoy.com)