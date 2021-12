Dos mexicanos también fueron rescatados ayer por la Armada junto con los 17 cubanos

LA SEMAR INFORMÓ QUE LAS 19 PERSONAS ESTABAN EN BUEN ESTADO DE SALUD / NO DETALLÓ SI LOS CONNACIONALES MEXICANOS TAMBIÉN ESTABAN A BORDO DE LA ENDEBLE EMBARCACIÓN



PROGRESO.– La Secretaría de Marina Armada de México confirmó que ayer, personal de la Novena Zona Naval de Yucalpetén, rescató a 19 personas personas frente a costas yucatecas, entre las cuales habían 17 cubanos y dos mexicanos.

La Semar detalló que un buque-tanque extranjero, cuya tripulación auxilió a los migrantes tras percatarse que la embarcación improvisada en la que se encontraban, se estaba hundiendo.

La dependencia no informó si los dos mexicanos también viajaban en la endeble embarcación junto con los antillanos.

Como informamos ayer, los cubanos fueron auxiliados ayer temprano por el buque-tanque petrolero «Bergitta», de bandera de Bahamas y que realizaba una travesía a través del Golfo de México entre Pajaritos, Veracruz y Delaware, EE.UU. Para no desviar su ruta, reportó el rescate a la Armada de México, que envió una nave para trasladarlos a tierra.

La unidad de superficie que realizó el rescate, fue la ARM «Arturus» (PI-1108), una embarcación Clase Polaris asignada a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Yukalpetén.

La Armada también informó que una vez localizada la embarcación petrolera en alta mar, los 19 afectados fueron abordados en una unidad de superficie para su traslado a la IX Zona Naval, donde también fueron atendidos por personal de Sanidad Naval. Todos presentaron buen estado de salud. (con esto se desmintió las falsas versiones de que había cubanos fallecidos).

Los cubanos fueron entregados a las autoridades del Instituto Nacional de Migración, para los trámites legales correspondientes. (ProgresoHoy.com)