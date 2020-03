El alcalde Julián Zacarías ordena el cierre de marinas y acusa negligencia de la Capitanía de Puerto

LA ZONA VERANIEGA ESTÁ LLENA DE GENTE QUIENES SALEN DE PASEO SIN IMPORTAR LA CONTINGENCIA POR COVID-19, INCLUSO EN LANCHAS PARA PASEAR FRENTE A LAS COSTAS / HABITANTES PIDEN EL CIERRE INMEDIATO DE LOS ACCESOS A PROGRESO Y DESALOJAR A QUIENES NO TENGAN NADA QUÉ HACER EN EL MUNICIPIO



PROGRESO.– En medio de la contingencia por el Coronavirus Covid-19 y luego de que decenas de familias meridanas y otros municipios llegaran a sus casas veraniegas de Progreso para vacacionar, sacando incluso sus motos areneras, lanchas y motos acuáticas al mar para realizar paseos por la costa, el alcalde Julián Zacarías Curi ordenó este día el cierre de todas las marinas turísticas del municipio y reforzar la vigilancia en esos sectores.

Lo anterior, según dijo, ante la falta de respuesta de la Capitanía de Puerto que sigue permitiendo la salida de embarcaciones y no realiza ninguna vigilancia en la costa, donde muchos particulares sacan sus embarcaciones sin pasar por el puerto de abrigo.

A pesar de la alerta que hay a nivel nacional por la pandemia del Covid-19 y del exhorto para quedarse en casa para reducir el número de contagios, la realidad es que decenas de familias, principalmente de Mérida, han llegado a sus casas veraniegas y realizan paseos en lanchas, están saliendo de pesca, como si nada sucediera.

Algunos han llegado para pasar la contingencia lejos de la ciudad, pero otros, sin importarles la emergencia, han llegado para pasar sus vacaciones de manera normal, y andan en la zona de playa.

DENUNCIAS DE HABITANTES…

Eso ha generado numerosas quejas por parte de habitantes de Progreso y de comisarías como Chicxulub, Chelem y Chuburná, donde siguen llegando decenas de personas de paseo todos los días.

Según habitantes, muchos «vacacionistas» están llegando procedentes de Mérida por la vía Sierra Papacal-Chuburná Puerto, mientras que otros llegan por la carretera costera (vía Uaymitún-Telchac) o por la carretera federal Chicxulub Pueblo-Chicxulub Puerto, donde no hay ningún retén ni vigilancia por parte de las autoridades.

Solo en el acceso principal al puerto hay un retén, donde la policía municipal invita a los que llegan a regresar a sus casas en caso de que solo lleguen de paseo, pues de les reitera que «no estamos en vacaciones».

PROGRESEÑOS PIDEN EL CIERRE DE ACCESOS A PROGRESO…

Numerosos progreseños han solicitado al Ayuntamiento el cierre de los accesos a Progreso con el fin de intensificar la vigilancia sanitaria y evitar la entrada de personas que «no tienen nada qué hacer en el puerto».

Los habitantes piden medidas similares a otros municipios, donde solo se deja pasar a habitantes locales, comerciantes y trabajadores, pero no a gente que venga de paseo.

Sin embargo, a Progreso sieguen llegando todos los días y no hay restricciones, solo la «invitación» para regresar.

LA COSTA, LLENA DE GENTE…

En ese sentido, muchas de esas familias que ya están instaladas en la zona veraniega no están cumpliendo con la cuarentena ordenada por las autoridades, por lo que a diario realizan paseos con sus embarcaciones en toda la costa.

Apenas ayer, como informamos, la Policía Municipal de Progreso desalojó a unos visitantes que estaban frente a la costa yucateca a bordo de una lancha, a la altura de Chicxulub Puerto. Con ayuda de un drone con altavoces, fueron desalojados del sitio e invitados a regresar su embarcación a su marina, pues se les recordó que «no estamos en vacaciones, sino en una contingencia».

Sin embargo, ayer y hoy se observaron decenas de lanchas en el mar, lo que motivó que el alcalde Julián Zacarías ordene el cierre de las marinas.

CIERRAN MARINAS TURÍSTICAS…

Ante esa situación, y por el aumento de tráfico marítimo, el alcalde Zacarías Curi informó lo siguiente:

«Amigas y amigos de PROGRESO quiero informar que debido a la falta de cooperación de muchos visitantes que aún no han comprendido la magnitud de la contingencia sanitaria motivada por el COVID-19 y ante la falta de respuesta por parte de Capitanía de Puerto Secretaría de Marina y de Secretaría de Comunicaciones y Transportes acerca del cierre a la navegación de las marinas turísticas en #Progreso es que he dispuesto el cierre de esas instalaciones a partir del día de mañana para evitar propagación del virus.

Recordemos que no son vacaciones y que mi gobierno hará uso de todos los medios legales y tecnológicos a su alcance como drones, patrullajes y clausura para proteger a nuestros ciudadanos. #QuédateEnCasa».

Hasta donde se sabe, las autoridades están valorando restringir el acceso a Progreso. (ProgresoHoy.com)