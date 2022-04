El Capitolio de Washington DC fue desalojado ante probable amenaza aérea

EE.UU.– La tarde de este miércoles el Capitolio de Washington DC, en Estados Unidos, fue desalojado por precaución, informó la Policía local.

Por medio de un breve comunicado, detalló que “no hay amenaza” en el recinto.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.

There is no threat at the Capitol.

More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022

De acuerdo con reportes, la Policía del Capitolio de Washington DC rastreaba una aeronave que representaba una “posible amenaza” al Complejo.